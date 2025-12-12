Под Уфой компания «Барвиха» построит завод по производству профнастила

В Уфимском районе построят цех по выпуску профнастила и металлочерепицы. Инвестор вложит 220 млн рублей, создав 20 рабочих мест.

Проект нового производства стройматериалов одобрили на республиканском «Инвестчасе». Об этом сообщает пресс-служба главы региона. В Уфимском районе появится современный цех по выпуску металлоконструкций.

Инициатором выступила уфимская компания «Барвиха». Руководитель организации Жанна Гусманова представила план строительства производственного и складского корпусов. Предприниматели намерены закупить технологическое оборудование для запуска линий. Общий объем вложений в площадку оценивается в 220 миллионов рублей.

Главная причина стартапа — высокий спрос на стройматериалы. В компании отмечают, что действующие поставщики иногда не успевают за объемами продаж фирмы. Поэтому бизнесмены решили перейти от перепродажи к самостоятельному изготовлению продукции.

Завод будет выпускать востребованную на рынке номенклатуру. В ассортимент войдут профнастил различных марок, металлочерепица и сайдинг. Запуск предприятия обеспечит работой 20 местных жителей.

Власти республики присвоили стройке статус приоритетного инвестпроекта. Это дает компании право на налоговые льготы и преференции. Администрация Уфимского района уже готовит документы для оформления земельного участка в аренду без торгов.

Строительная отрасль региона продолжает требовать новых мощностей, несмотря на прогнозы охлаждения рынка жилья. В 2024 году объемы строительства в республике выросли на 9,1%. Хотя в 2025 году эксперты ожидают замедления ввода жилья до 3,1 млн «квадратов» из-за ипотечных ставок, инфраструктурные проекты остаются драйвером спроса на металлоконструкции.

Инвестиционный климат Башкирии бьет исторические рекорды. По данным Росстата, в прошлом году объем вложений в экономику региона достиг 783,8 млрд рублей. Это на 9,7% больше показателей предыдущего периода и является абсолютным максимумом за всё время наблюдений.