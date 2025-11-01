«Почти в два раза дороже»: уфимцы оказались в шоке от новых платежек за отопление

Жители Уфы получили первые осенние платёжки и обомлели: суммы выросли почти в два раза. Власти говорят, виновата погода, но дело не только в ней.

Первые ноябрьские квитанции за отопление повергли уфимцев в состояние шока. По информации телеграм-канала «Пульс Уфы», горожане начали делиться суммами, которые оказались значительно выше прошлогодних. Одна из жительниц сообщила, что её счёт составил 2900 рублей, тогда как в прошлом году она платила около 1600.

Официальная версия: виновата погода

В городской администрации такой скачок объяснили погодными условиями. Отопительный сезон в 2025 году стартовал раньше обычного — 25 сентября, в то время как в 2024-м тепло в дома подали только 4 октября. Начальник управления по обеспечению жизнедеятельности Антон Тристан пояснил, что это было сделано из-за резкого похолодания.

По словам чиновника, ранний запуск системы позволил снизить издержки для ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Таким образом власти пытались минимизировать риски, чтобы горожане не остались с холодными батареями в разгар непогоды. Включение отопления при этом происходит по стандартному правилу: когда среднесуточная температура держится ниже +8 градусов в течение пяти дней.

Дело не только в погоде

Однако ранний старт — лишь одна из причин гигантских счетов. Дело ещё и в том, что с 1 июля 2025 года в Башкирии планово выросли тарифы на коммунальные услуги. Предельный индекс повышения по республике составил 14,6%.

Конкретно для Уфы тариф на тепловую энергию от «БашРТС» подскочил с 2831,17 до 3292,93 рубля за гигакалорию, то есть примерно на 16%. Рост тарифа на теплоснабжение в целом по региону составил 16,5%. Поэтому даже при одинаковом потреблении итоговая сумма в квитанции неизбежно стала бы выше.

Прошлой зимой было то же самое

Стоит отметить, что уфимцы уже возмущались счетами за отопление в начале этого года. Как сообщал News-Bash, в феврале 2025-го жители массово жаловались на огромные суммы в платёжках за январь. Тогда в «БашРТС» объясняли это более холодной погодой по сравнению с декабрём, ведь расчёт идёт по общедомовым счётчикам. Некоторые горожане заявляли, что им приходилось дополнительно греться газовыми плитами, несмотря на счета в 4 тысячи рублей.