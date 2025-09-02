0
Почему россиянам пока не светит четырёхдневка? Ответ учёных

Короткая рабочая неделя в России — пока фантастика. Эксперт РАН объяснил: чтобы отдыхать три дня, придётся работать как робот и решить проблему с кадрами.
Мечта о трёхдневных выходных откладывается на неопределённый срок. Как сообщили РИА Новости, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв объяснил, почему вопрос о переходе на четырёхдневку сейчас не обсуждается.

Чтобы получать прежнюю зарплату за меньшее количество часов, производительность труда должна буквально взлететь до небес. Иными словами, сотрудник обязан выполнять пятидневный объём задач всего за четыре дня.

Добиться подобного рывка можно лишь при внедрении революционных технологий. Производство должно пережить колоссальный апгрейд, который позволит делать больше меньшими силами. Это первое ключевое условие.

Второе требование — отсутствие в стране острого дефицита рабочих рук. Переход на сокращённую неделю возможен, когда на рынке труда нет кадрового голода. Пытаться ввести четырёхдневку при нехватке специалистов — это как строить дом без половины строителей.

А российская экономика сегодня как раз страдает от недостачи работников, а не от их переизбытка. Именно кадровый дефицит, по мнению учёного, является главным тормозом на пути к длинным выходным.

