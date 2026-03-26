Платёжки по-новому: с 1 апреля меняются правила переводов денег — что нужно знать

С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые требования к оформлению платёжных поручений. Изменения касаются налогов, взносов и ряда других платежей. Несоблюдение правил приведёт к задержкам и возвратом документов.
С 1 апреля 2026 года в России начинают действовать обновлённые правила оформления платёжных документов при переводе денежных средств. Поправки затрагивают порядок заполнения поручений по налогам, взносам и ряду иных платежей. Об этом сообщает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, а также РИА «Новости».

Что за документ и кого касается

В основе нововведений — Приказ Минфина России от 16 мая 2025 года под № 58н. Он заменяет Приказ № 107н, действовавший с 2013 года, и распространяется на три категории платежей: налоги и страховые взносы, иные поступления на казначейские счета, а также оплату работ и услуг автономных учреждений.

По словам Валишвили, цель изменений — упростить уплату налогов, повысить прозрачность расчётов и усилить контроль в рамках реформирования единого налогового счёта. Правки носят преимущественно технический характер, однако при ошибках в оформлении возможны практические последствия: задержка зачисления средств, возврат поручения банком или необходимость уточнения платежа через налоговую инспекцию.

Приказ включает четыре приложения:

  • Первое — перечень сведений, обязательных для включения в платёжное поручение, с пояснением каждого реквизита.
  • Второе — правила заполнения этих сведений в распоряжении клиента.
  • Третье — форма квитанции, по которой физические лица совершают бюджетные платежи.
  • Четвёртое — порядок кодирования данных, в том числе формирование штрихкода для оплаты.

Как теперь заполнять реквизиты

Изменения затрагивают несколько основных полей платёжного поручения.

В реквизите «плательщик» юридические лица и банки должны вписывать полное или сокращённое наименование. Физическим лицам теперь нужно указывать фамилию, имя и отчество полностью. Индивидуальные предприниматели вносят полное имя и правовой статус. Лицам, ведущим частную практику, помимо полного имени, необходимо прописывать вид деятельности и ИНН.

Реквизит «назначение платежа» должен содержать полные сведения:

  1. наименование товаров, работ или услуг,
  2. номера и даты договоров и товарных документов.

Можно включать иные данные, однако общий объём поля ограничен 210 символами.

Кроме того, в документах появился новый реквизит — «фактический плательщик». Его заполняют, когда средства перечисляет представитель налогоплательщика — например, бухгалтер по доверенности. В этом поле вносят данные самого плательщика: ИНН или КПП либо полное имя физического лица.

На что обратить внимание при работе с ЕНС

При уплате налогов через единый налоговый счёт необходимо учитывать следующее. В поле 102 (КПП) и в поле 105 (ОКТМО) нужно проставлять значение «0». В поле 8 (статус плательщика) индивидуальные предприниматели вписывают свой статус в скобках.

Когда платёж направляется в пользу третьих лиц, реквизит «Фактический плательщик» заполняют обязательно, а соответствующую информацию дублируют в поле 24 «Назначение платежа». Если уникальный идентификатор начисления (УИН) неизвестен, в соответствующем поле проставляют «0» — использовать идентификаторы из прежних документов нельзя.

Что сделать до 1 апреля

Валишвили рекомендует бухгалтерам и предпринимателям, которые самостоятельно формируют платёжные поручения, заблаговременно обновить шаблоны в бухгалтерском ПО с учётом новых требований. Все документы, оформленные начиная с 1 апреля, должны соответствовать новым правилам.

