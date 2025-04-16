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Петербургский «Полиметалл» стал владельцем Сибайского ГОКа в Башкирии

Добычу руды планируют начать в 2028 году
рукопожатие двух мужчин
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Акционерное общество «Полиметалл» из Санкт-Петербурга приобрело 100% акций Сибайского горно-обогатительного комбината у АО «Учалинский ГОК». Информацию об этом распространила пресс-служба компании-покупателя 16 апреля.

Новый собственник намерен реанимировать законсервированную обогатительную фабрику для разработки Новопетровского месторождения в Башкирии. Финансовые детали сделки стороны решили не раскрывать.

Сейчас обогатительная фабрика способна перерабатывать 1,5 миллиона тонн руды ежегодно, но требует серьезной модернизации. Работы по обновлению производства планируют завершить к 2028 году. После реконструкции предприятие сможет перерабатывать не только сырьё с Новопетровского месторождения, но и руду с других объектов компании. В перспективе фабрика станет центральным производственным хабом «Полиметалла» в республике.

Особую ценность представляет само Новопетровское месторождение — первый полиметаллический объект, открытый в Башкирии за последние два десятилетия. Геологи отмечают высокую концентрацию металлов в руде, значительный потенциал для расширения запасов и минимальное воздействие на экологию при разработке. Подготовительные работы к эксплуатации месторождения начнутся уже в текущем году.

Добычу первой руды компания планирует начать во второй половине 2028 года с годовой производительностью около миллиона тонн.

История Сибайского ГОКа содержит и сложные страницы. В 2018 году в шахтах начала тлеть руда, что привело к выбросу диоксида серы в атмосферу города. Для решения экологической проблемы карьер пришлось затопить — перекачка воды продолжалась около года. В 2023 году компания «Гео генезис» планировала вложить 1,6 миллиарда рублей в рекультивацию земель Сибайского карьера.

По финансовым данным, в 2023 году при выручке 132,1 млн рублей убыток предприятия составил 786,1 млн рублей.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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