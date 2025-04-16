Петербургский «Полиметалл» стал владельцем Сибайского ГОКа в Башкирии

Добычу руды планируют начать в 2028 году

Акционерное общество «Полиметалл» из Санкт-Петербурга приобрело 100% акций Сибайского горно-обогатительного комбината у АО «Учалинский ГОК». Информацию об этом распространила пресс-служба компании-покупателя 16 апреля.

Новый собственник намерен реанимировать законсервированную обогатительную фабрику для разработки Новопетровского месторождения в Башкирии. Финансовые детали сделки стороны решили не раскрывать.

Сейчас обогатительная фабрика способна перерабатывать 1,5 миллиона тонн руды ежегодно, но требует серьезной модернизации. Работы по обновлению производства планируют завершить к 2028 году. После реконструкции предприятие сможет перерабатывать не только сырьё с Новопетровского месторождения, но и руду с других объектов компании. В перспективе фабрика станет центральным производственным хабом «Полиметалла» в республике.

Особую ценность представляет само Новопетровское месторождение — первый полиметаллический объект, открытый в Башкирии за последние два десятилетия. Геологи отмечают высокую концентрацию металлов в руде, значительный потенциал для расширения запасов и минимальное воздействие на экологию при разработке. Подготовительные работы к эксплуатации месторождения начнутся уже в текущем году.

Добычу первой руды компания планирует начать во второй половине 2028 года с годовой производительностью около миллиона тонн.

История Сибайского ГОКа содержит и сложные страницы. В 2018 году в шахтах начала тлеть руда, что привело к выбросу диоксида серы в атмосферу города. Для решения экологической проблемы карьер пришлось затопить — перекачка воды продолжалась около года. В 2023 году компания «Гео генезис» планировала вложить 1,6 миллиарда рублей в рекультивацию земель Сибайского карьера.