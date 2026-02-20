Пастбища опустели, а молока — море: в Башкирии объяснили парадокс исчезнувших коров

Минсельхоз Башкирии рассказал, почему на лугах республики почти не осталось коров, а молочные полки магазинов ломятся от продукции.

Министерство сельского хозяйства Башкортостана ответило на вопрос, который давно задают жители республики: куда пропали коровы с пастбищ и откуда тогда столько молока в магазинах.

Коровы переехали под крышу

Привычная картинка — бурёнки на зелёном лугу — уходит в прошлое. Крупные животноводческие комплексы перешли на круглогодичное стойловое содержание. Такой подход повышает технологичность, управляемость и продуктивность производства. Выпас на траве остался уделом частных подворий и мелких фермеров, но их число продолжает сокращаться, а их доля в общем производстве молока остаётся минимальной.

Цифры поголовья

На начало 2026 года в республике насчитывается 771,5 тысячи голов крупного рогатого скота. Дойное стадо составляет 323 тысячи коров, причём 95 процентов из них — голштинская порода, которую считают одной из самых высокоудойных в мире. Остальные породы — чёрно-пёстрая, симментальская, бестужевская — встречаются значительно реже.

Рекордные надои

В 2025 году средний показатель по сельхозпредприятиям составил 7973 килограмма молока на одну корову за год — это на четыре процента выше уровня 2024-го. Хозяйства Ермекеевского, Калтасинского, Мелеузовского и Кармаскалинского районов преодолели отметку в 10 тонн на голову. Специалисты связывают такие результаты с переходом на голштинскую породу.

Второе место в стране

Башкортостан удерживает вторую строчку среди всех регионов России по объёму производства молока. В 2025 году предприятия республики произвели свыше 780 тысяч тонн товарного молока — того, что поступает на переработку и в розничную продажу. Рост обеспечили повышение продуктивности стада и запуск новых современных ферм.

Перерабатывающие предприятия республики полностью обеспечены натуральным сырьём, сообщили в ведомстве. Молочная продукция на полках магазинов — не импортный заменитель, а продукция башкирских ферм, работающих за стенами современных комплексов.