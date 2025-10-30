Опять ударит по простым гражданам: в Башкирии в 2026 году вырастут тарифы ЖКХ

В 2026 году россияне заплатят за коммуналку почти на 10% больше — индексация коснется всех услуг от отопления до вывоза мусора.

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут на 9,9%. Повышение затронет отопление, воду, электроэнергию, газ, канализацию и вывоз мусора. Об этом сообщил депутат Госдумы Роман Лябихов ссылаясь на прогноз Минэкономразвития.

Когда подорожают услуги

Индексация произойдет с 1 октября 2026 года, а не с 1 июля, как было в предыдущие годы. Газ подорожает на 9,6%, электроэнергия для населения — на 11,3%. В 2027 году совокупный платеж увеличится на 8,7%, а в 2028-м — на 7,1%.

Причины роста

Индексация привязана к прогнозируемой инфляции. При расчете новых тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение учитываются изменения стоимости газа и электроэнергии, а также компенсация отклонений фактической инфляции от заложенной ранее. Ресурсоснабжающим компаниям закладывается дополнительная выручка в размере 1,5% ежегодно для инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Что еще подорожает

Кроме коммунальных услуг вырастут тарифы на капитальный ремонт, услуги консьержа и обслуживание домофонов. Эти платежи не регулируются автоматически и зависят от решений общих собраний собственников или региональных операторов. Обычно рост происходит в пределах инфляции или чуть выше. Управляющая организация не может поднять платеж без собрания.

В Свердловской области минимальный тариф на капремонт составит 18 рублей 81 копейку за квадратный метр — на 8% больше, чем сейчас. В Самарской области планируется увеличение на 38,3%: для домов до пяти этажей — до 11,93 рубля, для высотных зданий — до 13,73 рубля.

Мнение депутата

Роман Лябихов считает, что траты на коммунальные услуги не должны превышать 10% от доходов семьи. По его словам, нужно думать о среднестатистической семье с двумя детьми, доход которой не растет такими же темпами, как тарифы и цены.

«Опять это ударит по простым гражданам прежде всего», — заявил депутат.

Поддержка для малоимущих

Государство планирует сосредоточиться не на сдерживании тарифов для всего населения, а на точечных субсидиях для малоимущих слоев. В Госдуме рассматривается законопроект об изменении порядка расчета жилищных субсидий. Инициатива предлагает установить максимальную долю расходов на ЖКУ в размере 15% от общего дохода для малоимущих семей и 10% — для одиноких пенсионеров и многодетных семей. Сейчас федеральный стандарт составляет 22%.