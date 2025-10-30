0
8 часов
Экономика

Опять ударит по простым гражданам: в Башкирии в 2026 году вырастут тарифы ЖКХ

В 2026 году россияне заплатят за коммуналку почти на 10% больше — индексация коснется всех услуг от отопления до вывоза мусора.
квитанция ЖКХ
©rutube

В 2026 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России вырастут на 9,9%. Повышение затронет отопление, воду, электроэнергию, газ, канализацию и вывоз мусора. Об этом сообщил депутат Госдумы Роман Лябихов ссылаясь на прогноз Минэкономразвития.

Содержание
  1. Когда подорожают услуги
  2. Причины роста
  3. Что еще подорожает
  4. Мнение депутата
  5. Поддержка для малоимущих

Когда подорожают услуги

Индексация произойдет с 1 октября 2026 года, а не с 1 июля, как было в предыдущие годы. Газ подорожает на 9,6%, электроэнергия для населения — на 11,3%. В 2027 году совокупный платеж увеличится на 8,7%, а в 2028-м — на 7,1%.

Причины роста

Индексация привязана к прогнозируемой инфляции. При расчете новых тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение учитываются изменения стоимости газа и электроэнергии, а также компенсация отклонений фактической инфляции от заложенной ранее. Ресурсоснабжающим компаниям закладывается дополнительная выручка в размере 1,5% ежегодно для инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры.

Что еще подорожает

Кроме коммунальных услуг вырастут тарифы на капитальный ремонт, услуги консьержа и обслуживание домофонов. Эти платежи не регулируются автоматически и зависят от решений общих собраний собственников или региональных операторов. Обычно рост происходит в пределах инфляции или чуть выше. Управляющая организация не может поднять платеж без собрания.

В Свердловской области минимальный тариф на капремонт составит 18 рублей 81 копейку за квадратный метр — на 8% больше, чем сейчас. В Самарской области планируется увеличение на 38,3%: для домов до пяти этажей — до 11,93 рубля, для высотных зданий — до 13,73 рубля.

Мнение депутата

Роман Лябихов считает, что траты на коммунальные услуги не должны превышать 10% от доходов семьи. По его словам, нужно думать о среднестатистической семье с двумя детьми, доход которой не растет такими же темпами, как тарифы и цены.

«Опять это ударит по простым гражданам прежде всего», — заявил депутат.

Поддержка для малоимущих

Государство планирует сосредоточиться не на сдерживании тарифов для всего населения, а на точечных субсидиях для малоимущих слоев. В Госдуме рассматривается законопроект об изменении порядка расчета жилищных субсидий. Инициатива предлагает установить максимальную долю расходов на ЖКУ в размере 15% от общего дохода для малоимущих семей и 10% — для одиноких пенсионеров и многодетных семей. Сейчас федеральный стандарт составляет 22%.

С 1 июля 2025 года цены на коммунальные услуги уже выросли примерно на 11,9%. Газ подорожал на 10,3%, электроэнергия — на 12,6%. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева пояснила, что правительство утверждает верхние пределы роста платежа за коммунальные услуги. При сопоставимом потреблении платежка не должна вырасти больше установленного для региона коридора.

Похожие записи
0
28.10.2025
Семья

На 46 тысяч больше: в России с 1 февраля 2026 года проиндексируют маткапитал

пятитысячные рублевые купюры
Выплаты по маткапиталу с 1 февраля 2026 увеличат на 6,8%. На первого ребёнка сумма достигнет 737 тысяч. Новые правила коснутся почти все семьи с детьми, рожденными после 2020 года.
-1
24.10.2025
Новости

После майского скачка — новый: в Башкирии предложили повысить тарифы на капремонт

многоквартирный дом
Министерство ЖКХ Башкирии планирует повысить взносы на капремонт с 2026 года. Счет за квартиру вырастет на 5,36%, а регулярные индексации станут нормой.
0
08.10.2025
Новости

Пособие по безработице в России вырастет

кошелек с пятитысячными купюрами
С 1 февраля 2026-го максимальное пособие по безработице в России поднимут почти до 16 тысяч рублей. Минтруд индексирует выплату на 6,8% на фоне новостей о грядущих сокращениях в бизнесе.
0
02.10.2025
Новости

Россиян предупредили о неподъемных ценах на вывоз ТКО

складирование мусора
Российский экологический оператор прогнозирует десятикратный рост тарифов на вывоз мусора. Причина — острый дефицит перерабатывающих заводов и мест для полигонов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.