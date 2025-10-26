Опять дорожает: в Башкирии цены на бензин выросли в четвертый раз за месяц

АИ-92 и ATUM-92 подорожали на 40 копеек — до 58,4 рубля и 59,7 рубля соответственно. Бензин марки АИ-95 прибавил те же 40 копеек и теперь стоит 62,2 рубля за литр, а фирменный ATUM-95 — 63,45 рубля. Премиальный АИ-100 подорожал на 50 копеек — до 82,65 рубля за литр.
Зимнее дизельное топливо появилось в прайсе на ряде АЗС на этой неделе по цене 70,9 рубля. С 26 октября его стоимость выросла на 50 копеек — до 71,4 рубля. Летний дизель остался без изменений — 69,4 рубля за литр.
Цены на топливо в России растут из-за плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, которые сократили объемы производства. Глава Минэнерго Сергей Цивилев отметил, что второй причиной стал традиционный высокий сезонный спрос. Сообщения о временных остановках заводов спровоцировали ажиотаж среди покупателей и рост биржевых цен.
«Башнефть-Розница» управляет более чем 540 заправками в 14 регионах России. Компания зарегистрирована в Уфе и является дочерней структурой АНК «Башнефть», входящей в «Роснефть». В 2024 году выручка предприятия составила 112 миллиардов рублей, а чистая прибыль — 4 миллиарда рублей.