ОКБ: ипотечный рынок России упал на 65%, Башкирия держится в топ-7

Ипотечный рынок в России переживает коллапс, но Башкирия держится в топе. В июне выдачи кредитов в стране рухнули на 65%, а в республике почти не изменились

Ипотечный рынок в России переживает не лучшие времена: в июне он рухнул на 65% в годовом выражении. Однако, по данным Объединённого кредитного бюро, Башкирия умудрилась не только выстоять, но и сохранить седьмое место в стране по объёму выданных жилищных кредитов.

Пока вся Россия затягивает пояса, жители республики продолжают влезать в долги. В июне 2025 года им одобрили 2,3 тысячи ипотек на общую сумму почти 9 миллиардов рублей.

Средний чек в регионе тоже почти не просел, снизившись всего на 2% по сравнению с маем. Теперь среднестатистический житель Башкирии берёт в кредит 3,76 миллиона рублей. Расплачиваться за мечту о собственных квадратных метрах придётся больше 22 лет.

Такая стойкость выглядит особенно интересно, если вспомнить, что республика вместе с соседним Татарстаном давно носит звание самого закредитованного региона в Приволжье. Люди здесь берут в долг много и охотно, невзирая на общие экономические тренды.

Всего по стране за июнь банки выдали 65,3 тысячи жилищных кредитов. В сравнении с маем цифры выросли всего на 4%, что говорит о стагнации рынка после отмены большинства льготных программ.

При этом большая часть выданных в России кредитов — это всё ещё займы с господдержкой. По данным Объединённого кредитного бюро, в июне 2025 года на их долю пришлось 62% от общего количества и 80% от объёма всех ипотек.

Интересно, что Башкирия ранее уже попадала в федеральные сводки как один из лидеров по развитию ипотеки. Например, по итогам периода с июня 2024 по май 2025 года республика занимала пятое место в РФ: на тысячу экономически активных граждан здесь оформляли 22 ипотечных кредита.