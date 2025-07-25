ОКБ: ипотечный рынок России упал на 65%, Башкирия держится в топ-7

Ипотечный рынок в России переживает коллапс, но Башкирия держится в топе. В июне выдачи кредитов в стране рухнули на 65%, а в республике почти не изменились ©Ньюс-Баш
Ипотечный рынок в России переживает не лучшие времена: в июне он рухнул на 65% в годовом выражении. Однако, по данным Объединённого кредитного бюро, Башкирия умудрилась не только выстоять, но и сохранить седьмое место в стране по объёму выданных жилищных кредитов.
Пока вся Россия затягивает пояса, жители республики продолжают влезать в долги. В июне 2025 года им одобрили 2,3 тысячи ипотек на общую сумму почти 9 миллиардов рублей.
Средний чек в регионе тоже почти не просел, снизившись всего на 2% по сравнению с маем. Теперь среднестатистический житель Башкирии берёт в кредит 3,76 миллиона рублей. Расплачиваться за мечту о собственных квадратных метрах придётся больше 22 лет.
Такая стойкость выглядит особенно интересно, если вспомнить, что республика вместе с соседним Татарстаном давно носит звание самого закредитованного региона в Приволжье. Люди здесь берут в долг много и охотно, невзирая на общие экономические тренды.
Всего по стране за июнь банки выдали 65,3 тысячи жилищных кредитов. В сравнении с маем цифры выросли всего на 4%, что говорит о стагнации рынка после отмены большинства льготных программ.
При этом большая часть выданных в России кредитов — это всё ещё займы с господдержкой. По данным Объединённого кредитного бюро, в июне 2025 года на их долю пришлось 62% от общего количества и 80% от объёма всех ипотек.
Интересно, что Башкирия ранее уже попадала в федеральные сводки как один из лидеров по развитию ипотеки. Например, по итогам периода с июня 2024 по май 2025 года республика занимала пятое место в РФ: на тысячу экономически активных граждан здесь оформляли 22 ипотечных кредита.
- Почему ипотечный рынок Башкирии такой стойкий на фоне всеобщего обвала?
Устойчивость рынка в Башкирии объясняется несколькими факторами. Во-первых, это результат «охлаждения» рынка с очень высоких, перегретых значений, а не его коллапс. По мнению экспертов Нацбанка, рынок просто возвращается к более сбалансированным темпам роста, которые наблюдались до бума льготной ипотеки. Во-вторых, в регионе сохраняется сильная поддержка за счёт оставшихся госпрограмм, особенно «Семейной ипотеки». В-третьих, стабильный, хоть и умеренный, спрос поддерживается инфляцией и ростом цен на стройматериалы, что мотивирует людей не откладывать покупку жилья.
- Какие именно льготные программы сейчас работают и спасают рынок?
После отмены массовой льготной ипотеки ключевую роль стали играть адресные программы:
Семейная ипотека: Это главный драйвер рынка. Её могут получить семьи, где есть хотя бы один ребёнок младше шести лет или ребёнок с инвалидностью. С 2025 года условия расширили, позволив покупать вторичное жильё в малых городах (с населением до 50 тысяч человек) и в регионах с низкими объёмами строительства.
IT-ипотека: Программа для специалистов аккредитованных IT-компаний. Однако в Башкирии спрос на неё в 2025 году заметно снизился: количество заявок сократилось более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.
Другие программы: Также продолжают действовать «Дальневосточная и арктическая», «Сельская» и «Военная» ипотеки, но их доля на рынке Башкирии менее значительна.
- Как обстоят дела на первичном и вторичном рынках? Разница есть?
Да, разница существенная. Основной удар пришёлся по вторичному рынку, где ставки по кредитам очень высоки. Первичный рынок чувствует себя лучше именно благодаря госпрограммам, которые на него и ориентированы. В июне 2025 года по всей России на новостройки пришлось 42% от количества и 55% от всего объёма выданных ипотек. Средний чек на первичном рынке (5,73 млн рублей) значительно выше, чем на вторичном (3,34 млн рублей).
- В статье говорится, что жители Башкирии сильно закредитованы. А что с просрочкой по ипотеке?
Ситуация с просрочкой тревожная. На 1 января 2025 года объём просроченной задолженности по ипотеке в Башкирии достиг 2,77 млрд рублей. За год этот показатель вырос на 91%, то есть почти вдвое. По абсолютному объёму просрочки республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе, опережая даже Татарстан. Это говорит о том, что, несмотря на стабильные выдачи, платёжная дисциплина заёмщиков ухудшается.
- Чего ждать дальше? Ипотека продолжит дорожать?
Эксперты не ожидают снижения ставок в ближайшее время. Наоборот, на фоне ужесточения денежно-кредитной политики и высоких ставок ЦБ продавцы недвижимости и застройщики могут прибегать к различным ухищрениям для привлечения клиентов, например, к программам рассрочки или кэшбэка, которые в итоге могут привести к завышению стоимости жилья. Экономисты считают, что цены на новостройки продолжат умеренно расти, в то время как на вторичном рынке продавцы, скорее всего, займут выжидательную позицию, не желая снижать цены.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.