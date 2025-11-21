Огнеборцы Башкирии потратят более миллиона рублей на отопление сельских пожарных частей

Противопожарная служба региона выделила 1,27 млн рублей на закупку топлива для сельских депо. Стоимость одного кубометра с доставкой превысила 5 тысяч рублей.

Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям готовится обеспечить теплом свои подразделения в 2026 году. Согласно документации, на портале госзакупок, ведомство ищет поставщика твердого топлива для нужд пожарных частей. Стоимость контракта 1,27 млн рублей, который оплатят из республиканского бюджета.

По условиям тендера, подрядчик обязан привести 232 кубометра древесины уже в начале следующего года. Ценник за единицу товара зафиксирован на уровне 5,5 тысяч рублей. В эту сумму входит не только сама древесина смешанных пород (береза, сосна, дуб или липа), но и логистика до конкретных точек сброса.

География поставок охватывает самые суровые уголки региона. Грузовики с колотыми поленьями отправятся в четыре района: Учалинский, Нуримановский, Иглинский и Белорецкий. Последний заберет львиную долю заказа — 117 кубов уедут в горные села Инзер, Абзаково и Верхний Авзян, где зимы традиционно суровее.

Требования к качеству у спасателей строгие: никакой трухи или гнили. Весь объем должен быть доставлен и отгружен в течение января 2026 года — с 1-го по 31-е число. До дедлайна подачи заявок у потенциальных поставщиков осталось меньше недели, прием документов закроется 27 ноября.

Тема печного отопления в Башкирии становится все актуальнее на фоне роста тарифов ЖКХ. Ранее «Ньюс-Баш» писал, что жители сел начали массово отказываться от газа в пользу дров из-за подорожания голубого топлива на 10% и высокой стоимости подключения оборудования. Кроме того, власти региона сейчас упрощают процедуру получения льготной древесины для семей участников СВО, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на близких бойцов.