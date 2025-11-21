0
2 часа
Экономика

Огнеборцы Башкирии потратят более миллиона рублей на отопление сельских пожарных частей

Противопожарная служба региона выделила 1,27 млн рублей на закупку топлива для сельских депо. Стоимость одного кубометра с доставкой превысила 5 тысяч рублей.
пожарная машина
Фото: rutube

Государственный комитет республики по чрезвычайным ситуациям готовится обеспечить теплом свои подразделения в 2026 году. Согласно документации, на портале госзакупок, ведомство ищет поставщика твердого топлива для нужд пожарных частей. Стоимость контракта 1,27 млн рублей, который оплатят из республиканского бюджета.

По условиям тендера, подрядчик обязан привести 232 кубометра древесины уже в начале следующего года. Ценник за единицу товара зафиксирован на уровне 5,5 тысяч рублей. В эту сумму входит не только сама древесина смешанных пород (береза, сосна, дуб или липа), но и логистика до конкретных точек сброса.

География поставок охватывает самые суровые уголки региона. Грузовики с колотыми поленьями отправятся в четыре района: Учалинский, Нуримановский, Иглинский и Белорецкий. Последний заберет львиную долю заказа — 117 кубов уедут в горные села Инзер, Абзаково и Верхний Авзян, где зимы традиционно суровее.

Требования к качеству у спасателей строгие: никакой трухи или гнили. Весь объем должен быть доставлен и отгружен в течение января 2026 года — с 1-го по 31-е число. До дедлайна подачи заявок у потенциальных поставщиков осталось меньше недели, прием документов закроется 27 ноября.

Тема печного отопления в Башкирии становится все актуальнее на фоне роста тарифов ЖКХ. Ранее «Ньюс-Баш» писал, что жители сел начали массово отказываться от газа в пользу дров из-за подорожания голубого топлива на 10% и высокой стоимости подключения оборудования. Кроме того, власти региона сейчас упрощают процедуру получения льготной древесины для семей участников СВО, чтобы снизить бюрократическую нагрузку на близких бойцов.

Похожие записи
0
19.11.2025
Новости

Жители Башкирии массово жалуются на холод в квартирах: власти назвали неожиданную причину

котенок сидящий на радиаторе отопления
С наступлением ноябрьских холодов жители нескольких районов Уфы и других населенных пунктов Башкирии начали сообщать о недостаточном отоплении в квартирах. Несмотря на жалобы, официальные проверки показывают
0
19.11.2025
Новости

Уфа заказала новогодние украшения на 18,6 млн рублей у исправительной колонии

новогодний городок в уфе
Власти Уфы направят 18,6 миллиона рублей из городского бюджета на закупку 11 новых световых арт-объектов для праздничного оформления столицы к 2026 году. Контракт на производство конструкций как с единственным
0
02.11.2025
Экономика

Пряники, пони и пиксели: во сколько обойдётся Уфе новогодний праздник 2026 года

игрушки на елке
Мэрия Уфы ищет подрядчика, который до конца декабря освоит 38,4 млн рублей. В планах — две мега-площадки с пиксельными елями, ледяными скульптурами и пряничным городком.
1
01.11.2025
Экономика

«Почти в два раза дороже»: уфимцы оказались в шоке от новых платежек за отопление

квитанция ЖКХ
Жители Уфы получили первые осенние платёжки и обомлели: суммы выросли почти в два раза. Власти говорят, виновата погода, но дело не только в ней.
0
29.09.2025
Новости

В Башкирии зафиксировали взрывной рост жалоб на отсутствие отопления

радиатор отопления
Жители Башкирии массово жалуются на холодные батареи. Лидерами антирейтинга стали Уфа, Салават и Белорецкий район. Число обращений в Центр управления республикой выросло на 11%.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.