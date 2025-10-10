Новый скачок цен на АЗС в Башкирии: сколько стоит заправиться с 10 октября

В Башкирии с 10 октября опять подорожал бензин. Средняя стоимость литра перевалила за 60 рублей. Разбираемся, где заправляться выгоднее и чего ждать дальше.

В Башкирии 10 октября вновь подорожало топливо. За неделю средняя цена литра бензина выросла на 17 копеек и достигла 60,67 рубля. Это продолжение тенденции, который наблюдается с начала года.

На заправках Уфы и других городов республики цены теперь следующие:

АИ-92: от 58,32 до 60,39 рубля за литр.

АИ-95: от 62,81 до 64,89 рубля за литр.

Дизельное топливо: от 69,35 до 72,11 рубля за литр.

Сильнее всего подорожал высокооктановый бензин: цена АИ-98 на некоторых АЗС доходит до 83,07 рубля.

Цены на разных заправках отличаются. На АЗС «Башнефть», где стоимость меняли 28 сентября, АИ-92 стоит 57,75 рубля, а АИ-95 — 62,75. На «Лукойле» топливо дороже: 60,13 и 64,66 рубля соответственно. Более низкие цены предлагает «Татнефть»: 57,7 рубля за АИ-92 и 62 рубля за АИ-95.

В Министерстве торговли Башкирии объясняют, что рост цен в республике связан с общими тенденциями на российском рынке. По словам ведомства, на стоимость влияют биржевые курсы, а регулировать её могут только Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба.