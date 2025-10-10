Новый скачок цен на АЗС в Башкирии: сколько стоит заправиться с 10 октября

В Башкирии 10 октября вновь подорожало топливо. За неделю средняя цена литра бензина выросла на 17 копеек и достигла 60,67 рубля. Это продолжение тенденции, который наблюдается с начала года.
На заправках Уфы и других городов республики цены теперь следующие:
- АИ-92: от 58,32 до 60,39 рубля за литр.
- АИ-95: от 62,81 до 64,89 рубля за литр.
- Дизельное топливо: от 69,35 до 72,11 рубля за литр.
Сильнее всего подорожал высокооктановый бензин: цена АИ-98 на некоторых АЗС доходит до 83,07 рубля.
Цены на разных заправках отличаются. На АЗС «Башнефть», где стоимость меняли 28 сентября, АИ-92 стоит 57,75 рубля, а АИ-95 — 62,75. На «Лукойле» топливо дороже: 60,13 и 64,66 рубля соответственно. Более низкие цены предлагает «Татнефть»: 57,7 рубля за АИ-92 и 62 рубля за АИ-95.
В Министерстве торговли Башкирии объясняют, что рост цен в республике связан с общими тенденциями на российском рынке. По словам ведомства, на стоимость влияют биржевые курсы, а регулировать её могут только Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба.
С начала 2025 года это уже семнадцатое повышение цен на заправках «Башнефти». Временный запрет на экспорт бензина, введённый правительством для стабилизации рынка, пока не остановил рост цен в регионе. Несмотря на это, топливо в Башкирии всё ещё дешевле, чем в Москве (в среднем на 5,20 рубля), но уже на 60 копеек дороже, чем в соседнем Татарстане.