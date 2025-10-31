0
Экономика

Новые правила расчёта утильсбора на автомобили в России вступят в силу с 1 декабря

В России новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили начнут действовать с 1 декабря 2025 года — отсрочка призвана защитить интересы граждан, оплативших мощные машины после публикации проекта и столкнувшихся с задержками поставки
Минпромторг России перенёс срок введения новых параметров расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Решение принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова — чтобы учесть интересы граждан, столкнувшихся с задержками при доставке заказанных машин или оплативших автомобили с двигателем свыше 160 л.с. после публикации будущих изменений.

Как изменится расчёт утильсбора

По проекту новых правил базовая ставка утилизационного сбора будет зависеть от типа и объёма двигателя, а коэффициент — от мощности. Шкала расчётов станет прогрессивной. Для владельцев легковых автомобилей с мощностью до 160 л.с. сохранится льготный коэффициент — это затрагивает около 80% российского автопарка.

Владельцы, оплатившие утильсбор до вступления новых правил в силу, останутся на прежних условиях — изменения их не затронут.

Влияние на импорт и цены

Эксперты предупреждают: после введения новой методики заметно подорожают многие популярные модели, которые сейчас россияне ввозят из Китая и Южной Кореи. В меньшей степени повышение коснётся японских автомобилей. Прогнозируется рост стоимости — до 1–2 млн ₽ и более, из-за чего ряд доступных моделей может исчезнуть с рынка. Тем не менее, по данным рынка, в каждом иностранном сегменте сохранятся перспективные варианты для покупателей.

Причины переноса и реакция рынка

Решение о переносе вступления новых правил поддержала общественная организация «Деловая Россия». В Минпромторге пояснили: отсрочка даст автодилерам и покупателям дополнительное время завершить сделки по действующим условиям. Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что нововведения — часть политики по поддержке отечественного автопрома, однако о полном закрытии рынка импорта речи не идёт.

Что нужно знать о новых правилах утильсбора

  • Изменения не распространяются на ранее оплаченные автомобили.
  • Для машин мощностью до 160 л.с. вводится льготный режим — льготный коэффициент сохранится.
  • Отсрочка введения новых правил — ещё один шаг в переходный период обновления российского авторынка.
  • Ожидается, что в дальнейшем изменится соотношение отечественного и импортного сегментов.
