Новые правила расчёта утильсбора на автомобили в России вступят в силу с 1 декабря

Минпромторг России перенёс срок введения новых параметров расчёта утилизационного сбора на легковые автомобили с 1 ноября на 1 декабря 2025 года. Решение принято по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова — чтобы учесть интересы граждан, столкнувшихся с задержками при доставке заказанных машин или оплативших автомобили с двигателем свыше 160 л.с. после публикации будущих изменений.
Как изменится расчёт утильсбора
По проекту новых правил базовая ставка утилизационного сбора будет зависеть от типа и объёма двигателя, а коэффициент — от мощности. Шкала расчётов станет прогрессивной. Для владельцев легковых автомобилей с мощностью до 160 л.с. сохранится льготный коэффициент — это затрагивает около 80% российского автопарка.
Владельцы, оплатившие утильсбор до вступления новых правил в силу, останутся на прежних условиях — изменения их не затронут.
Влияние на импорт и цены
Эксперты предупреждают: после введения новой методики заметно подорожают многие популярные модели, которые сейчас россияне ввозят из Китая и Южной Кореи. В меньшей степени повышение коснётся японских автомобилей. Прогнозируется рост стоимости — до 1–2 млн ₽ и более, из-за чего ряд доступных моделей может исчезнуть с рынка. Тем не менее, по данным рынка, в каждом иностранном сегменте сохранятся перспективные варианты для покупателей.
Причины переноса и реакция рынка
Решение о переносе вступления новых правил поддержала общественная организация «Деловая Россия». В Минпромторге пояснили: отсрочка даст автодилерам и покупателям дополнительное время завершить сделки по действующим условиям. Первый вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что нововведения — часть политики по поддержке отечественного автопрома, однако о полном закрытии рынка импорта речи не идёт.
Что нужно знать о новых правилах утильсбора
- Изменения не распространяются на ранее оплаченные автомобили.
- Для машин мощностью до 160 л.с. вводится льготный режим — льготный коэффициент сохранится.
- Отсрочка введения новых правил — ещё один шаг в переходный период обновления российского авторынка.
- Ожидается, что в дальнейшем изменится соотношение отечественного и импортного сегментов.