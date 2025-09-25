0
Экономика

НДС вырастет до 22%, а за ним потянутся все цены. На сколько подорожает жизнь россиян?

Минфин предложил поднять НДС до 22% с 2026 года. Эксперты прогнозируют, что большинство товаров подорожает на 6–8%, но обещают, что стоимость хлеба и молока почти не изменится.
Россиянам, похоже, стоит приготовиться к новому витку роста цен. По прогнозам экспертов, после 1 января 2026 года стоимость большинства товаров в магазинах может подскочить на 6–8%. Информацией об этом поделились «Городские медиа».

Причиной стала инициатива Министерства финансов. Ведомство разработало проект бюджета, в котором прописано увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 22%. Этот налог уже прописан в цене каждого товара, так что платит его в итоге покупатель.

Впрочем, есть и хорошие новости. Для социально значимой продукции льготную ставку в 10% планируют оставить без изменений. В этот список входят базовые продукты питания (кроме деликатесов), детские товары, книги и некоторые лекарства.

По словам экспертов, прямое влияние налогового манёвра на стоимость этой корзины будет минимальным — меньше одного процента. Однако расслабляться не стоит. Цены на социально значимые товары всё равно поползут вверх на 3–6% из-за дорожающего бензина, коммуналки и логистики.

А вот по остальным товарам, от техники до одежды, удар будет куда ощутимее. Производители и продавцы уже сейчас готовятся закладывать в контракты на 2026 год не только новый НДС, но и инфляцию с растущими издержками на перевозки и энергию.

Сообщается, что повышение налога необходимо для финансирования возросших расходов на оборону и безопасность страны. По оценкам, эта мера способна принести в бюджет свыше триллиона рублей дополнительных доходов ежегодно.

22.09.2025
Новости

Жизнь в Башкирии подешевела на 182 рубля, но осталась дороже, чем у соседей

В Башкирии слегка подешевел базовый набор товаров и услуг по итогам августа. Но радоваться рано: республика оказалась дороже большинства соседей по ПФО.
22.09.2025
Новости

Уфимцам назвали районы с бешеной наценкой на аренду квартир

В Уфе резко подорожала аренда квартир, а предложений стало заметно меньше. Средний чек вырос почти на 6%. Рассказываем, где найти самый доступный вариант.
12.09.2025
Дороги и транспорт

В России выросла стоимость обслуживания китайских авто

Средний чек за обслуживание автомобилей из КНР подскочил почти до 9,5 тысяч рублей. Пока одни модели вытесняют другие, рынок наводнили поддельные запчасти.
11.09.2025
Новости

Россияне массово отказываются от сливочного масла

Продажи сливочного масла в России рухнули почти на 15%. Ценник пробил отметку в 1200 рублей за килограмм, пока склады производителей забиваются нераспроданным товаром.
