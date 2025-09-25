НДС вырастет до 22%, а за ним потянутся все цены. На сколько подорожает жизнь россиян?

Минфин предложил поднять НДС до 22% с 2026 года. Эксперты прогнозируют, что большинство товаров подорожает на 6–8%, но обещают, что стоимость хлеба и молока почти не изменится.

Россиянам, похоже, стоит приготовиться к новому витку роста цен. По прогнозам экспертов, после 1 января 2026 года стоимость большинства товаров в магазинах может подскочить на 6–8%. Информацией об этом поделились «Городские медиа».

Причиной стала инициатива Министерства финансов. Ведомство разработало проект бюджета, в котором прописано увеличение налога на добавленную стоимость (НДС) с текущих 20% до 22%. Этот налог уже прописан в цене каждого товара, так что платит его в итоге покупатель.

Впрочем, есть и хорошие новости. Для социально значимой продукции льготную ставку в 10% планируют оставить без изменений. В этот список входят базовые продукты питания (кроме деликатесов), детские товары, книги и некоторые лекарства.

По словам экспертов, прямое влияние налогового манёвра на стоимость этой корзины будет минимальным — меньше одного процента. Однако расслабляться не стоит. Цены на социально значимые товары всё равно поползут вверх на 3–6% из-за дорожающего бензина, коммуналки и логистики.

А вот по остальным товарам, от техники до одежды, удар будет куда ощутимее. Производители и продавцы уже сейчас готовятся закладывать в контракты на 2026 год не только новый НДС, но и инфляцию с растущими издержками на перевозки и энергию.

Сообщается, что повышение налога необходимо для финансирования возросших расходов на оборону и безопасность страны. По оценкам, эта мера способна принести в бюджет свыше триллиона рублей дополнительных доходов ежегодно.