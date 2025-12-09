0
5 минут
Экономика

НДС понизят до 20% через два-три года: мнение эксперта

В Госдуме заявили, что повышение НДС до 22% временно и через два-три года ставку вернут к прежнему уровню.
калькулятор и деньги
©allbashkiria

В России обсуждают, как долго продержится повышенная ставка НДС. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что налог могут вернуть с 22% к прежним 20% через два-три года — когда снизятся военные расходы.

Содержание
  1. Что сказал депутат
  2. Что уже утверждено
  3. Что это значит для Башкортостана
  4. История изменений НДС в России
  5. Что ещё меняется

Что сказал депутат

Аксаков подчеркнул: повышение НДС до 22% — мера временная. Она нужна для финансирования специальной военной операции и укрепления оборонного комплекса. В мирное время таких объёмов расходов не потребуется.

«Можно сказать, что это повышение НДС на время СВО. Думаю, года через два-три произойдёт понижение до прежнего значения — 20%. Сейчас надо выполнять задачи финансирования оборонного комплекса, очевидно, что нужны бюджетные источники. Соответственно, в мирное время таких расходов не будет», — заявил депутат в интервью изданию «Абзац».

Важно: заявление Аксакова носит оценочный характер и отражает его личное видение. Формальный возврат к ставке 20% возможен только через новую законодательную инициативу и одобрение в парламенте и у главы государства.

Что уже утверждено

С 2026 года базовая ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Это часть крупного изменения налоговой политики, направленного на увеличение доходной части бюджета.

Для социально значимых товаров сохраняется льготная ставка 10%. К ним относятся:

  • основные продукты питания,
  • лекарства и медицинские изделия,
  • товары для детей,
  • периодические печатные издания и книги,
  • племенные сельскохозяйственные животные.

Эти категории выделены государством для поддержки населения.

Что это значит для Башкортостана

Для бизнеса республики повышение НДС означает рост налоговой нагрузки. Компаниям придётся перестроить финансовые модели и учесть новые налоговые параметры в ценообразовании и планировании. Однако сохранение льготных ставок для ряда товаров частично смягчает общий эффект реформы для потребителей.

Для малого и среднего бизнеса это может означать пересмотр контрактов и договорённостей с поставщиками. Компании, работающие на упрощённой системе налогообложения, изменений не почувствуют, но те, кто применяет общую систему, столкнутся с ростом налоговых обязательств.

История изменений НДС в России

Ставка НДС в России менялась неоднократно. В начале 1990‑х годов она была выше нынешней, затем снижалась. В 2019 году её повысили с 18% до 20%.

Теперь она снова растёт. Но в парламенте не исключают обратного движения после окончания периода повышенных расходов.

Что ещё меняется

Ранее Госдума утвердила рост НДС до 22% с 2026 года, закрепив повышение базовой ставки в Налоговом кодексе в составе бюджетного пакета на ближайшую трёхлетку.

Кроме того, с 2026 года вводится НДС 22% на услуги по банковским операциям. Это затронет финансовый сектор и может отразиться на стоимости части банковских сервисов для клиентов.

Параллельно ЦБ России вводит привязку ИНН к банковским счетам — это должно упростить контроль за налоговыми поступлениями и повысить прозрачность финансовых операций.

