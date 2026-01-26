Нацбанк Башкирии перечислил наиболее подорожавшие за год товары и услуги

Отделение Банка России в республике представило официальную статистику изменения потребительских цен по итогам прошедшего года.

Отделение Банка России — Национальный банк по РБ опубликовало отчет о динамике цен в регионе за 2025 год. Жители республики стали тратить значительно больше на газеты, съем квартир и еду вне дома, а годовая инфляция, хоть и замедлилась до 6,34%, всё равно превышает средний показатель по стране.

Что подорожало сильнее всего

По данным регулятора, к декабрю 2025 года заметнее всего выросли цены на печатные издания — сразу на 19,21% по сравнению с декабрем 2024-го. Второй ощутимый удар по кошельку нанесли жилищно-коммунальные услуги и аренда жилья: этот сегмент прибавил в стоимости 15,9%. Тройку лидеров по росту цен замыкает общественное питание — чеки в кафе и ресторанах увеличились на 12,76%.

В Нацбанке отмечают, что цены в Башкортостане росли быстрее, чем в целом по России. Например, сильнее обычного подорожали овощи, фрукты и хлебобулочные изделия. Регулятор объясняет это сезонностью: в республике колебания спроса на эти товары выражены ярче, чем в других регионах, поэтому и ценники меняются резче.

Что подешевело

Есть и товары, цены на которые снизились. Благодаря хорошему урожаю свеклы в республике продолжает дешеветь сахар: только за декабрь его стоимость упала на 5,71% по отношению к ноябрю.

С зарубежным туризмом ситуация сложнее. Путевки дешевеют, но медленнее, чем в среднем по России. В Нацбанке это связывают с низкой конкуренцией среди местных турфирм и скудным выбором направлений для зимнего отдыха.

Что это значит для жителей

Рост цен на аренду жилья (+15,9%) напрямую связан с ситуацией на ипотечном рынке. Из-за высоких ставок и жестких условий кредитования, которые сохранялись весь 2025 год, многие семьи отложили покупку квартир. Спрос перетек на рынок аренды, что позволило владельцам жилья поднять цены. Если вы планировали снимать квартиру, стоит готовиться к высокой конкуренции и перегретому рынку.

Удорожание общепита (+12,76%) — это следствие роста издержек бизнеса. В цену блюда закладывают не только стоимость продуктов, но и возросшие тарифы ЖКХ, аренду помещений и зарплаты персонала. Пока растут коммунальные тарифы и стоимость аренды, цены в меню также будут идти вверх.

Справка

Годовая инфляция в Башкирии по итогам декабря составила 6,34%. Как сообщает РБК Уфа, это самый низкий показатель с 2020 года. Для сравнения: в среднем по России годовая инфляция к концу года зафиксировалась на уровне 5,59%.

В целом за год услуги дорожали быстрее всего. Продовольственные товары росли в цене примерно на уровне общей инфляции, а вот непродовольственные товары дорожали с опережением. Если исключить сезонные факторы, то в декабре рост цен в регионе даже ускорился.