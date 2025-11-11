0
3 часа
Экономика

«Надо потерпеть»: глава Башкирии предрек региону худший год в истории

Радий Хабиров заявил, что 2027 год станет худшим для региона. Причина — самый большой дефицит бюджета за последнее время. Глава республики попросил потерпеть.
Радий Хабиров
Во время «Прямой линии» Радий Хабиров назвал предстоящий 2027 год «худшим» с точки зрения финансовых возможностей для решения проблем. Это заявление прозвучало в ответ на жалобу жителей Бураевского района о плохом состоянии дорог. Глава республики заверил, что деньги на ремонт направят, но для этого потребуется время.

Согласно проекту бюджета на 2026 год, дефицит казны составит 22,5 млрд рублей. Доходы запланированы на уровне 314,2 млрд, а расходы — 336,7 млрд рублей. Для сравнения, дефицит бюджета в 2025 году оценивается в 28,6 млрд рублей.

На чем сэкономят

Приоритетом бюджета остаются социальные обязательства. По словам и.о. министра финансов РБ Натальи Калугиной, расходы на социальный блок сохранятся на уровне 2025 года или даже немного вырастут.

Основное сокращение затронет капитальные расходы. Именно к этой категории относятся строительство и ремонт дорог, а также другие проекты развития инфраструктуры. Власти вынуждены «сжать» эти статьи, чтобы сбалансировать бюджет.

Причины дефицита

Бюджет формировался в непростых экономических условиях. Одна из главных причин — ожидаемое снижение поступлений от налога на прибыль организаций. В 2026 году этот показатель прогнозируется на 27,2% ниже, чем в 2025 году, что составляет потерю около 19 млрд рублей.

Частично компенсировать это падение планируется за счет роста других доходов. Ожидается увеличение поступлений от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на 11,6% и акцизов на 7,4%.

Проект бюджета на 2026–2028 годы уже внесен на рассмотрение в Госсобрание — Курултай Башкирии. Депутатам и правительству предстоит найти баланс между доходами и расходами, чтобы обеспечить стабильность в регионе.

Несмотря на сложности, Минэкономразвития Башкирии прогнозирует рост валового регионального продукта на 1,9% в текущем году, что выше среднероссийского показателя. В долгосрочной перспективе ожидается рост инвестиций, промышленности и сельского хозяйства. К 2028 году средняя зарплата в республике, по прогнозам, должна вырасти до 98 тысяч рублей.

