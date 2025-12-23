0
10 часов
Экономика

На озере Талкас в Башкирии построят базу отдыха за 50 млн рублей

Правительство Башкирии одобрило строительство базы отдыха «Хутор» в Баймакском районе. Компания «Континент» вложит в проект 50 млн рублей, чтобы создать комфортные условия для туристов на популярном диком пляже.
карточки об инвестициях
©правительство Башкирии

Что появится на берегу

Инвестор возведет гостиничный комплекс, который будет работать круглый год. План включает десять спальных корпусов площадью 100 квадратных метров каждый. Для любителей национального колорита на территории поставят две юрты. Также проектом предусмотрено административное здание для персонала и приема гостей.

Статус проекта

Власти включили стройку в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Это дает бизнесу административную поддержку, налоговые льготы и возможность получить землю в аренду без долгих аукционов. Главная цель чиновников — перевести стихийный туризм на Талкасе в цивилизованное русло.

Озеро Талкас — памятник природы вулканического происхождения, вода в котором считается лечебной из-за радона и сапропеля. Из-за популярности водоем страдает от мусора и неорганизованных стоянок машин. Чтобы спасти экосистему, власти планируют объединить Талкас и соседнее озеро Графское в единый туристический кластер «Ирандык» и присвоить территории статус природного парка.

Это уже второй крупный проект на озере за 2025 год. В мае другой инвестор арендовал участок площадью 0,5 га для создания глэмпинга. Там планируют обустроить тюбинговую трассу и вложить 55 млн рублей.

Интерес бизнеса к озеру растет на фоне новостей о смене собственника главного местного актива. Ранее издание News-Bash сообщало, что знаменитый санаторий «Талкас» после нескольких неудачных попыток был продан строительной компании из Магнитогорска за 86,3 млн рублей.​

Кроме того, озеро регулярно попадает в сводки происшествий из-за неосторожности отдыхающих. Например, спасателям пришлось эвакуировать пару, которую унесло ветром на середину водоема на надувной лодке.

Похожие записи
0
13.12.2025
Экономика

Под Уфой появится кондитерская фабрика за 136 миллионов рублей

кусочек торта
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о предоставлении земельного участка для кондитерского производства в Иглинском районе. Об этом сообщает РБК Уфа 12 декабря.
-1
19.10.2025
Происшествия

На трассе в Баймакском районе Башкирии три человека погибли после столкновения с лошадью

дтп с участием лошади
Жесткое ДТП в Баймакском районе. Водитель Exeed после столкновения с лошадью вылетел на встречку и протаранил Matiz. Три человека из малолитражки погибли.
0
08.10.2025
Экономика

В Башкирии построят вертолётный терминал и два придорожных комплекса за 371 млн рублей

герб башкирии
Радий Хабиров распорядился передать землю трём компаниям без аукциона. В Башкирии появятся вертолётный терминал под Уфой и два сервисных комплекса в районах.
0
16.09.2025
Дороги и транспорт

Глава Башкирии спас «Башкиравтодор», а в Баймаке этого не заметили

стенд ремонт дороги
Глава Башкирии отчитался о спасении «Башкиравтодора», но жители не видят результатов. В Баймакском районе баннер с датой сдачи объекта «никогда» стал локальным мемом, пока власти ссылаются на трудности.
0
12.09.2025
Экономика

Строители из Челябинска выкупили проблемный санаторий в Башкирии

здание санатория Талкас
Башкирский санаторий «Талкас» после двух неудач всё-таки продали. Его за 86,3 млн рублей забрал строительный гигант из Магнитогорска. Бонусом к сделке пошли баян, халат и фонтан.
0
27.08.2025
Новости

В Башкирии без торгов выделили землю под клинику, завод удобрений и склад

Радий Хабиров глава башкирии
Глава Башкирии одним росчерком пера выделил гектары земли трём компаниям. Без торгов. На участках появятся частная клиника, завод удобрений и склад.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.