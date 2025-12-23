На озере Талкас в Башкирии построят базу отдыха за 50 млн рублей

Правительство Башкирии одобрило строительство базы отдыха «Хутор» в Баймакском районе. Компания «Континент» вложит в проект 50 млн рублей, чтобы создать комфортные условия для туристов на популярном диком пляже.

Что появится на берегу

Инвестор возведет гостиничный комплекс, который будет работать круглый год. План включает десять спальных корпусов площадью 100 квадратных метров каждый. Для любителей национального колорита на территории поставят две юрты. Также проектом предусмотрено административное здание для персонала и приема гостей.

Статус проекта

Власти включили стройку в перечень приоритетных инвестиционных проектов. Это дает бизнесу административную поддержку, налоговые льготы и возможность получить землю в аренду без долгих аукционов. Главная цель чиновников — перевести стихийный туризм на Талкасе в цивилизованное русло.

Озеро Талкас — памятник природы вулканического происхождения, вода в котором считается лечебной из-за радона и сапропеля. Из-за популярности водоем страдает от мусора и неорганизованных стоянок машин. Чтобы спасти экосистему, власти планируют объединить Талкас и соседнее озеро Графское в единый туристический кластер «Ирандык» и присвоить территории статус природного парка.

Это уже второй крупный проект на озере за 2025 год. В мае другой инвестор арендовал участок площадью 0,5 га для создания глэмпинга. Там планируют обустроить тюбинговую трассу и вложить 55 млн рублей.

Интерес бизнеса к озеру растет на фоне новостей о смене собственника главного местного актива. Ранее издание News-Bash сообщало, что знаменитый санаторий «Талкас» после нескольких неудачных попыток был продан строительной компании из Магнитогорска за 86,3 млн рублей.​

Кроме того, озеро регулярно попадает в сводки происшествий из-за неосторожности отдыхающих. Например, спасателям пришлось эвакуировать пару, которую унесло ветром на середину водоема на надувной лодке.