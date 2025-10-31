«На эти деньги невозможно жить»: в Госдуме предложили сделать МРОТ еще выше

Парламентарии от КПРФ выступили с инициативой поднять МРОТ до 45 тысяч рублей с 2026 года. Это почти вдвое выше цифры, которую ранее предложило правительство.

Сенатор Айрат Гибатдинов и депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 45 000 рублей в месяц. Эта инициатива может затронуть доходы почти 5 миллионов россиян, если будет одобрена. Об этом сообщает РИА Новости.

Суть предложения

Парламентарии хотят внести поправку в правительственный законопроект, который уже прошел первое чтение. Предложение заключается в установлении МРОТ в размере 45 000 рублей с 1 января 2026 года.

По словам сенатора Гибатдинова, действующий план повышения недостаточен. Он считает, что на запланированные 27 тысяч рублей «невозможно жить работающему человеку», учитывая инфляцию и рост налогов. Сумма в 45 тысяч рублей, по его мнению, является минимально необходимой для поддержания трудоспособности в современных условиях.

«Если мы будем исходить из расчетов минимального потребительского бюджета, сумма будет и вовсе составлять свыше 50 тысяч рублей. Такие расчеты ранее были произведены Федерацией независимых профсоюзов России», — заявил Айрат Гибатдинов.

Что планирует правительство

Инициатива коммунистов идет вразрез с планами правительства. Согласно уже принятому в первом чтении законопроекту, МРОТ с 1 января 2026 года должен вырасти до 27 093 рублей. Это повышение составляет более 20% по сравнению с уровнем 2025 года, который равен 22 440 рублям.

Плановое повышение МРОТ от правительства затронет зарплаты примерно 4,6 миллиона работников. Кроме того, от размера МРОТ зависят социальные пособия, включая выплаты по больничным листам, беременности и родам.