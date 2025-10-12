0
4 часа
Экономика

На АЗС «Башнефти» снова выросли цены на топливо

С 12 октября на заправках «Башнефти» в Башкирии снова выросли цены. Это уже 21-е подорожание с начала года. Дизель и АИ-100 подскочили сразу на 50 копеек.
заправочные пистолеты
©Imagen

С 12 октября 2025 года на автозаправочных станциях «Башнефть» в Башкирии подорожали все виды топлива. Это уже второе повышение за октябрь и 21-ое с начала года, сообщает РБК-Уфа.

Наиболее ощутимо, на 50 копеек, выросла стоимость высокооктанового бензина и дизельного топлива. Теперь литр АИ-100 обойдется в 81,65 рубля, а дизельного топлива — в 69,4 рубля. Цены на другие популярные марки также увеличились:

  • АИ-95 и ATUM-95 подорожали на 20 копеек — до 61,7 и 62,95 рубля за литр соответственно.
  • АИ-92 и ATUM-92 выросли в цене на 10 копеек — до 57,85 и 59,15 рубля за литр.

Предыдущее повышение цен состоялось всего неделю назад, 5 октября. Тогда подорожали все марки бензина на 10-50 копеек, однако стоимость дизельного топлива оставалась без изменений. Нынешний рост цен затронул и его.

Основной причиной роста розничных цен на заправках является резкое увеличение оптовой стоимости топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. По данным Министерства торговли Башкирии, с января по сентябрь 2025 года оптовая цена тонны бензина АИ-92 выросла почти в 1,6 раза (с 46 938 до 73 861 рубля), а АИ-95 — с 49 493 до 80 362 рублей. Региональные власти не могут напрямую регулировать ценники на АЗС — этим занимаются Правительство РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

