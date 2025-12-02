На АЗС «Башнефть» выросла цена на зимнее дизельное топливо

Со 2 декабря на автозаправочных станциях «Башнефть-Розница» стоимость зимнего дизельного топлива увеличилась на 20 копеек.

По данным РБК Уфа, цена за литр зимнего дизтоплива выросла до 73,40 рубля. Стоимость других видов топлива, включая бензины марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100, осталась на прежнем уровне.

История изменений цен

Данное повышение стало 28-м случаем корректировки ценников в сети АЗС «Башнефть» с начала текущего года. В течение ноября компания пересматривала стоимость горючего четыре раза. Предыдущее изменение произошло 25 ноября, когда цена зимнего дизеля выросла на 30 копеек, а бензина АИ-100 — на 50 копеек.

Динамика стоимости дизеля

Зимнее дизельное топливо поступило в продажу в конце октября по цене 70,90 рубля за литр. За прошедший месяц с небольшим его розничная стоимость увеличилась суммарно на 2,50 рубля. Официальная статистика Росстата фиксирует среднюю цену дизтоплива в республике на уровне 72,84 рубля по состоянию на 24 ноября, что отражает рост на 45 копеек за неделю.

Рыночные факторы

Как сообщает News-Bash, оптовая стоимость бензина АИ-92 на бирже с января по сентябрь 2025 года показала рост с 46,9 тыс. до 73,9 тыс. рублей за тонну. Оптовые цены на АИ-95 за аналогичный период увеличились с 49,5 тыс. до 80,4 тыс. рублей. Башстат отмечает, что за десять месяцев года розничные цены на АИ-92 выросли на 9,2%, на АИ-95 — на 9,0%, а дизельное топливо подорожало на 5,55 рубля в абсолютном выражении.

Эксперты связывают динамику розничных цен в регионе с изменениями оптовых котировок на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.