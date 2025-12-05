0
27 минут
Экономика

Муниципалитеты Башкирии освободят от наказаний за субсидии

Муниципалитеты Башкирии освободят от штрафов за невыполнение показателей по урезанным субсидиям.
купюры номиналом 5000 рублей
©Ньюс-Баш

Минфин республики предложил не наказывать районы и города за недостижение целевых показателей, если субсидии из регионального бюджета урезали по независящим от них причинам. Мера действует до конца 2025 года, сообщает РБК-Уфа.

Муниципалитеты не вернут деньги и сохранят формальные показатели при распределении бюджета на следующий год.

Что меняется

До 31 декабря 2025 года местные власти не понесут ответственности за недостижение результатов по субсидиям, объем которых сократили по объективным причинам. Речь о финансировании, урезанном не по вине получателей.

Приостанавливают три механизма контроля.

Первый — признание нарушений обязательств по субсидиям. Второй — расчёт сумм к возврату в региональный бюджет. Третий — специальный индекс недостижения результатов. Эти показатели не учтут при формировании республиканского бюджета на 2026 год.

Конкретный перечень субсидий утвердит правительство Башкирии. В список войдут только те выплаты, по которым запланированное финансирование уменьшили по независящим от муниципалитетов обстоятельствам — это зафиксировано в пояснительной записке к проекту постановления.

Зачем это нужно

Для местных бюджетов это страховка. Муниципалитеты не рискуют внезапно вернуть уже распределённые средства. И не портят статистику по проектам, где урезали финансирование.

Мера даёт свободу манёвра: можно завершать начатые проекты и планировать расходы, не опасаясь автоматических санкций за показатели, которые физически невозможно выполнить после сокращения субсидии.

Инициатива вписывается в перестройку финансовых потоков между республиканским и местными бюджетами. Одновременно усиливается роль регионального уровня и корректируются механизмы поддержки муниципалитетов.

На фоне изменений долей налоговых поступлений и объёмов межбюджетной помощи временное смягчение ответственности — попытка компенсировать риски для районов и городов.

Похожие записи
0
25.11.2025
Экономика

Зарплаты глав районов Уфы вырастут почти в два раза

деньги под кошельком
В городском бюджете на следующий год заложен рост расходов на содержание глав районных администраций. Средняя зарплата руководителей увеличится с 152 до 275 тысяч рублей.
0
20.11.2025
Экономика

Бюджету Башкирии потребовались еще 250 млн рублей на погашение дефицита бюджета

пятитысячные рублевые купюры
Министерство финансов республики объявило аукцион на открытие возобновляемой кредитной линии. Власти планируют привлечь 250 млн рублей до конца года.
0
11.11.2025
Экономика

«Надо потерпеть»: глава Башкирии предрек региону худший год в истории

Радий Хабиров
Радий Хабиров заявил, что 2027 год станет худшим для региона. Причина — самый большой дефицит бюджета за последнее время. Глава республики попросил потерпеть.
0
17.10.2025
Экономика

Бизнес в Башкирии заплатит больше: два налога повысят с 2026 года

металлические монеты и бумажные рубли
Минфин Башкирии решил подтянуть бюджет за счёт бизнеса. С 2026-го повысятся налоги на имущество и стоянки. Казан республики пополнится 320 миллионами рублей
0
16.10.2025
Новости

Финансирование программы отлова животных в Башкирии сократили на 30%

собака во дворе многоэтажки в городе
Бюджет на отлов животных в Башкирии урезали на 30%. В итоге на улицах стало больше собак, а число укушенных людей выросло почти на четверть. Подрядчики уходят, а чиновники признают — система не работает
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.