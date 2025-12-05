Муниципалитеты Башкирии освободят от наказаний за субсидии

Муниципалитеты Башкирии освободят от штрафов за невыполнение показателей по урезанным субсидиям.

Минфин республики предложил не наказывать районы и города за недостижение целевых показателей, если субсидии из регионального бюджета урезали по независящим от них причинам. Мера действует до конца 2025 года, сообщает РБК-Уфа.

Муниципалитеты не вернут деньги и сохранят формальные показатели при распределении бюджета на следующий год.

Что меняется

До 31 декабря 2025 года местные власти не понесут ответственности за недостижение результатов по субсидиям, объем которых сократили по объективным причинам. Речь о финансировании, урезанном не по вине получателей.

Приостанавливают три механизма контроля.

Первый — признание нарушений обязательств по субсидиям. Второй — расчёт сумм к возврату в региональный бюджет. Третий — специальный индекс недостижения результатов. Эти показатели не учтут при формировании республиканского бюджета на 2026 год.

Конкретный перечень субсидий утвердит правительство Башкирии. В список войдут только те выплаты, по которым запланированное финансирование уменьшили по независящим от муниципалитетов обстоятельствам — это зафиксировано в пояснительной записке к проекту постановления.

Зачем это нужно

Для местных бюджетов это страховка. Муниципалитеты не рискуют внезапно вернуть уже распределённые средства. И не портят статистику по проектам, где урезали финансирование.

Мера даёт свободу манёвра: можно завершать начатые проекты и планировать расходы, не опасаясь автоматических санкций за показатели, которые физически невозможно выполнить после сокращения субсидии.

Инициатива вписывается в перестройку финансовых потоков между республиканским и местными бюджетами. Одновременно усиливается роль регионального уровня и корректируются механизмы поддержки муниципалитетов.

На фоне изменений долей налоговых поступлений и объёмов межбюджетной помощи временное смягчение ответственности — попытка компенсировать риски для районов и городов.