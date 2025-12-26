0
Экономика

Муниципалитеты Башкирии освободили от взысканий по субсидиям до конца 2025 года

Власти Башкирии разрешили районным администрациям не возвращать деньги в казну, если они не выполнили условия по субсидиям. Мораторий на штрафы действует до 31 декабря 2025 года.
рубли номиналом сто и одна тысяча рублей
Правительство республики постановило не применять санкции к районам и городам, которые не достигли целевых показателей эффективности. Чиновникам не придется возвращать субсидии в региональный бюджет, если нарушения произошли по не зависящим от них причинам. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Послабления касаются соглашений, действующих в 2025 году. Кроме того, проваленные показатели («индекс недостижения результатов») не повлияют на распределение денег в следующем году. Ревизоры не будут учитывать эти данные при расчете трансфертов на 2026 год.

Финансовое положение муниципалитетов остается сложным, поэтому регион увеличивает их поддержку. В бюджете на 2026 год заложено 96 млрд рублей на помощь местным администрациям. Из них 12,4 млрд рублей пойдут напрямую на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Сам бюджет республики на 2026 год депутаты Курултая приняли с дефицитом в 22,5 млрд рублей. Расходы региона превысят доходы: 338,7 млрд против 316,2 млрд рублей.

Между те, отмена бюджетных штрафов — это административная мера, которая не освобождает чиновников от уголовной ответственности за хищения. Правоохранительные органы продолжают преследовать глав за коррупцию.

В апреле 2025 года под следствие попал мэр города Межгорье Сергей Мочалов. Его обвинили в присвоении более 140 тысяч рублей и отправили под домашний арест. По версии следствия, градоначальник необоснованно выписывал себе премии за работу в выходные дни.

Похожие записи
23.12.2025
Экономика

Башкирия займет у Т-Банка 2,2 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

пятитысячные рублевые купюры
Минфин Башкирии договорился с Т-Банком об очередной кредитной линии на 2,2 млрд рублей. Деньги пойдут на покрытие нехватки средств в бюджете и рефинансирование старых долгов, сообщает РБК-Уфа.
10.12.2025
Экономика

В Башкирии урезали расходы на оборону и накинули образованию: Госсобрание уточнило бюджет на 2026 год

деньги в кошельке
В Башкирии скорректировали бюджет на 2026 год: увеличили расходы на образование и экономику, сократили — на оборону и долг.
26.12.2025
Криминал

Суд в Уфе арестовал студента за участие в двух террористических организациях

обыск ФСБ
Суд отправил в СИЗО студента уфимского колледжа. Его обвиняют в участии сразу в двух террористических организациях и вербовке сторонников через Телеграм.
26.12.2025
Спорт

Спортсменка из Башкирии Миназова выступит в сезоне ветеранов шоу «Титаны»

Алсу Миназова
Мастер спорта по гребному слалому Алсу Миназова снова стала участницей экстремального шоу «Титаны» на ТНТ. Она поборется за 10 миллионов рублей в специальном сезоне «Битва легенд», где соберут сильнейших атлетов прошлых выпусков.
26.12.2025
Экономика

Власти Уфы потратят 2 миллиарда рублей на новые камеры и борьбу с экстремизмом

здание мэрии города Уфы
Мэрия Уфы утвердила программу безопасности до 2031 года. 90% выделенных денег пойдет на закупку камер наблюдения, охрану массовых мероприятий и профилактику экстремизма.
26.12.2025
Образование

РБК: В российские школы направили инструкцию по урегулированию споров с учениками

грустный ребенок
Учителя и директора школ Башкирии будут разбирать споры с учениками по единому федеральному стандарту. Минпросвещения запретило педагогам сплетничать, а на решение проблем выделило пять этапов с жесткими дедлайнами.
26.12.2025
Здоровье

Минздрав Башкирии предложил новый порядок донорства и трансплантации органов

врачи на операции
Минздрав республики разработал единый регламент для всех этапов пересадки — от изъятия органов до самой операции. Документ закрепит список больниц, которым разрешено работать с донорами.
26.12.2025
Спорт

Козлов назвал победный матч «Салавата Юлаева» против «Амура» игрой уровня плей-офф

виктор козлов
Хоккеисты «Салавата Юлаева» победили хабаровский «Амур» со счетом 4:2 в домашнем матче КХЛ. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов заявил, что по уровню ответственности эта игра соответствовала плей-офф.
