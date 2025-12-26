Муниципалитеты Башкирии освободили от взысканий по субсидиям до конца 2025 года

Власти Башкирии разрешили районным администрациям не возвращать деньги в казну, если они не выполнили условия по субсидиям. Мораторий на штрафы действует до 31 декабря 2025 года.

Правительство республики постановило не применять санкции к районам и городам, которые не достигли целевых показателей эффективности. Чиновникам не придется возвращать субсидии в региональный бюджет, если нарушения произошли по не зависящим от них причинам. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Послабления касаются соглашений, действующих в 2025 году. Кроме того, проваленные показатели («индекс недостижения результатов») не повлияют на распределение денег в следующем году. Ревизоры не будут учитывать эти данные при расчете трансфертов на 2026 год.

Финансовое положение муниципалитетов остается сложным, поэтому регион увеличивает их поддержку. В бюджете на 2026 год заложено 96 млрд рублей на помощь местным администрациям. Из них 12,4 млрд рублей пойдут напрямую на выравнивание бюджетной обеспеченности.

Сам бюджет республики на 2026 год депутаты Курултая приняли с дефицитом в 22,5 млрд рублей. Расходы региона превысят доходы: 338,7 млрд против 316,2 млрд рублей.

Между те, отмена бюджетных штрафов — это административная мера, которая не освобождает чиновников от уголовной ответственности за хищения. Правоохранительные органы продолжают преследовать глав за коррупцию.

В апреле 2025 года под следствие попал мэр города Межгорье Сергей Мочалов. Его обвинили в присвоении более 140 тысяч рублей и отправили под домашний арест. По версии следствия, градоначальник необоснованно выписывал себе премии за работу в выходные дни.