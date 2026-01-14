0
46 минут
Экономика

МинЖКХ Башкирии предлагает поднять взносы на капремонт с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в Башкирии могут проиндексировать взносы на капремонт. МинЖКХ предлагает повысить ставки на 5,36% для всех типов домов.
капремонт дома
©Gemini

Министерство ЖКХ республики опубликовало проект постановления о новых тарифах на капитальный ремонт. С 1 апреля 2026 года ведомство планирует проиндексировать плату на 5,36%. Сейчас документ проходит экспертизу, предложения принимают до 21 января, сообщает РБК-Уфа.

Содержание
  1. Новые тарифы
  2. Что было раньше
  3. Долги и собираемость

Новые тарифы

Сумма в квитанции зависит от этажности дома. В проекте постановления указаны следующие минимальные размеры взноса за квадратный метр:

  • Дома до 6 этажей: 13,17 ₽ (сейчас — 12,5 ₽).
  • Дома выше 6 этажей: 13,91 ₽ (сейчас — 13,2 ₽).

Власти пытались утвердить эти же цифры еще в конце октября 2025 года. Тогда планировалось повысить взносы с 1 января 2026 года, но документ не приняли.

Что было раньше

Предыдущее повышение произошло в мае 2025 года и было более резким. До этого тарифы не менялись с 2022 года и оставались одними из самых низких в стране. Весной прошлого года стоимость подняли сразу на 63–67,5%:

  • для малоэтажных домов тариф вырос с 7,46 до 12,5 ₽;
  • для высотных — с 8,1 до 13,2 ₽.

Долги и собираемость

Жители Башкирии дисциплинированно платят за ремонт. Уровень собираемости взносов составляет 98,7%. Для сравнения: в 2014 году, на старте программы, платила лишь половина собственников.

Несмотря на это, общий долг перед фондом к осени 2025 года достиг 1,63 млрд рублей. 99% этой суммы задолжали физические лица. Чтобы вернуть деньги, регоператор рассылает досудебные претензии: только за первое полугодие 2025 года должникам отправили 6 тысяч писем.

Похожие записи
0
03.01.2026
Экономика

За 12 лет в Башкирии отремонтировали 9,5 тысяч домов на 49,4 млрд рублей

многоквартирный дом
За 12 лет действия программы капремонта в республике отремонтировали 9,5 тысячи многоквартирных домов. Из 49,4 млрд рублей общих расходов 41,1 млрд заплатили сами собственники квартир.
0
30.12.2025
Экономика

Хабиров утвердил предельные индексы платы за ЖКУ в Башкирии на 2026 год

деньги лежащие на батареях отопления
Власти республики утвердили новые лимиты повышения платы за ЖКУ на следующий год. Суммы в квитанциях могут вырасти в два этапа: с 1 января и с 1 октября. Для жителей Нефтекамска предельный рост платежа составит четверть от текущей суммы.
1
15.12.2025
Экономика

Вывоз мусора в Башкирии подорожает: названы новые расценки

вывоз мусора
Госкомитет по тарифам РБ представил проект повышения цен на вывоз мусора с 2026 года. Для Уфы рост составит 1,3%, для южных и северо-западных районов — до 9%.
0
17.11.2025
Криминал

Экс-замглавы МинЖКХ Башкирии лишился активов на 103 млн рублей по решению суда

Ильдус Мамаев
Верховный суд Башкирии поставил точку в деле бывшего заместителя министра ЖКХ республики Ильдуса Мамаева, оставив в силе решение об изъятии у него в доход государства активов на сумму около 103 миллионов рублей.
0
17.11.2025
Экономика

Жители Башкирии отдали за «коммуналку» 60 миллиардов: куда уходит каждый пятый рубль

кошелек с пятитысячными купюрами
С начала 2025 года жители Башкирии направили на оплату жилищно-коммунальных услуг более ₽60 миллиардов. К такому выводу пришли аналитики Башстата, изучив структуру платных услуг за девять месяцев.
1
01.11.2025
Экономика

«Почти в два раза дороже»: уфимцы оказались в шоке от новых платежек за отопление

квитанция ЖКХ
Жители Уфы получили первые осенние платёжки и обомлели: суммы выросли почти в два раза. Власти говорят, виновата погода, но дело не только в ней.
0
30.10.2025
Экономика

Опять ударит по простым гражданам: в Башкирии в 2026 году вырастут тарифы ЖКХ

квитанция ЖКХ
В 2026 году россияне заплатят за коммуналку почти на 10% больше — индексация коснется всех услуг от отопления до вывоза мусора.
0
27.10.2025
Новости

В Башкирии хотят ввести взносы за капремонт для «проблемных» новостроек

многоквартирные дома
Жильцы многоэтажек без официальной сдачи могут попасть в список плательщиков за капремонт — инициативу уже обсудили в Курултае
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.