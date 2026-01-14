МинЖКХ Башкирии предлагает поднять взносы на капремонт с 1 апреля

С 1 апреля 2026 года в Башкирии могут проиндексировать взносы на капремонт. МинЖКХ предлагает повысить ставки на 5,36% для всех типов домов.

Министерство ЖКХ республики опубликовало проект постановления о новых тарифах на капитальный ремонт. С 1 апреля 2026 года ведомство планирует проиндексировать плату на 5,36%. Сейчас документ проходит экспертизу, предложения принимают до 21 января, сообщает РБК-Уфа.

Новые тарифы

Сумма в квитанции зависит от этажности дома. В проекте постановления указаны следующие минимальные размеры взноса за квадратный метр:

Дома до 6 этажей : 13,17 ₽ (сейчас — 12,5 ₽).

: 13,17 ₽ (сейчас — 12,5 ₽). Дома выше 6 этажей: 13,91 ₽ (сейчас — 13,2 ₽).

Власти пытались утвердить эти же цифры еще в конце октября 2025 года. Тогда планировалось повысить взносы с 1 января 2026 года, но документ не приняли.

Что было раньше

Предыдущее повышение произошло в мае 2025 года и было более резким. До этого тарифы не менялись с 2022 года и оставались одними из самых низких в стране. Весной прошлого года стоимость подняли сразу на 63–67,5%:

для малоэтажных домов тариф вырос с 7,46 до 12,5 ₽;

для высотных — с 8,1 до 13,2 ₽.

Долги и собираемость

Жители Башкирии дисциплинированно платят за ремонт. Уровень собираемости взносов составляет 98,7%. Для сравнения: в 2014 году, на старте программы, платила лишь половина собственников.

Несмотря на это, общий долг перед фондом к осени 2025 года достиг 1,63 млрд рублей. 99% этой суммы задолжали физические лица. Чтобы вернуть деньги, регоператор рассылает досудебные претензии: только за первое полугодие 2025 года должникам отправили 6 тысяч писем.