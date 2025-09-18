Минтруд Башкирии раскрыл цифры по грядущим увольнениям

Осенние сокращения в Башкирии: почти тысячу человек планируют уволить, еще более 5 тысяч перевели на неполный рабочий день. Власти называют это сезонным явлением.

Почти тысячу специалистов в Башкирии готовят к увольнению этой осенью. В общей сложности в зоне риска оказались 6576 человек из 232 компаний. Такие цифры изданию Уфа1 озвучили в республиканском Министерстве труда.

Из всех работников, находящихся под угрозой, прямое расставание с работодателем грозит 974 сотрудникам. Остальные пока остаются в штате, но с нюансами: 5166 человек переведены на сокращенный график из-за спада производства, еще 436 работников отправили в простой.

В самом Минтруде сохраняют олимпийское спокойствие. Эксперт ведомства Зульфия Камалова пояснила, что паниковать не стоит. По ее словам, текущие показатели — это сезонная история, а не предвестник экономического апокалипсиса.

Более того, в ближайшие три месяца чиновники не прогнозируют серьезного роста числа работников, попавших в сложную ситуацию. Ведомство уверяет, что рынок труда сохранит стабильность, а массовых сокращений на горизонте не предвидится.

Тревожный звоночек прозвенел после общероссийских опросов. Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, что каждая десятая компания в стране планирует этой осенью сокращать штат. Особенно напряженная обстановка сложилась в строительстве, ретейле и машиностроении.

При этом, по данным РБК Уфа на начало июля 2025 года, под риском увольнения в Башкирии находилось чуть более 2 тысяч человек. К сентябрю эта цифра подскочила более чем в три раза. Однако рынок труда в республике остается довольно гибким: на одного безработного в среднем приходится четыре вакансии.

На фоне новостей о сокращениях любопытно выглядит статистика по зарплатному неравенству. По подсчетам аналитиков за апрель 2025 года, 20% самых высокооплачиваемых работников в Башкирии получают в среднем в 5,4 раза больше, чем 20% самых низкооплачиваемых — 158,3 тысячи против 29,4 тысячи рублей.