0
5 часов
Экономика

Минстрой России утвердил новую стоимость жилья в Башкирии на 2026 год

Министерство строительства России установило норматив стоимости жилья в Башкирии на первый квартал 2026 года в размере 116 212 рублей за квадратный метр.
многоквартирный дом с детской площадкой
© UTV

Министерство строительства и ЖКХ России опубликовало приказ, утверждающий нормативы средней рыночной стоимости жилья по регионам. Согласно документу, в первом квартале 2026 года расчетная цена одного квадратного метра в Республике Башкортостан составит 116 212 рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Показатель продемонстрировал незначительный рост по сравнению с предыдущим периодом. Относительно четвертого квартала 2025 года, когда норматив составлял 115 686 рублей, стоимость увеличилась на 526 рублей, или на 0,45%.

Более заметная динамика прослеживается в годовом выражении. В первом квартале 2025 года официальная цена квадратного метра в регионе находилась на уровне 110 658 рублей. Таким образом, за год норматив вырос на 5%.

Установленная для Башкирии величина практически соответствует среднероссийскому показателю. На первое полугодие 2026 года федеральный норматив стоимости жилья утвержден в размере 116 427 рублей, что лишь немного превышает значение для республики.

Данный норматив используется органами власти для расчета размеров социальных выплат. От утвержденной суммы зависит величина жилищных сертификатов для молодых семей, детей-сирот и других категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку при покупке недвижимости.

Фактическая ситуация на рынке недвижимости имеет свои особенности, отличающиеся от нормативных значений. По данным аналитиков, еще во второй половине 2025 года средняя стоимость новой квартиры в Уфе составляла около 7,4 миллиона рублей, при этом застройщики удерживали цены на этом уровне длительное время.

В сегменте индивидуального жилищного строительства наблюдалась стагнация цен. Средняя стоимость частного дома в республике в прошлом году зафиксировалась на отметке 6,2 миллиона рублей, показав минимальное изменение в пределах 1,5% за полгода.

Существенное влияние на рынок оказывает демографический фактор в сельских районах. На фоне миграции молодежи в крупные города в ряде районных центров Башкирии отмечается снижение спроса и, как следствие, падение цен на вторичное жилье.

Похожие записи
0
25.12.2025
Новости

Яндекс Недвижимость: новостройки Уфы подешевели до 7,7 млн рублей

многоквартирный дом с лоджией
Квартиры в новых домах Уфы подешевели в середине декабря. Средняя цена лота упала на 4% и составила 7,7 млн рублей, подсчитали аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».
0
21.12.2025
Экономика

Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

строящийся дом
С января по ноябрь 2025 года бюджет покупки квартиры в новых домах Уфы увеличился на 7,5%. Теперь средняя квартира стоит 7,2 млн рублей. Спрос на этом фоне упал: застройщики продали на 13,8% меньше лотов, чем год назад.
0
18.12.2025
Спецоперация

Власти Башкирии уравняют в жилищных правах детей-сирот участников СВО и сирот-защитников границы

ключи от квартиры лежат на деньгах
Власти республики расширяют список льготников. Преимущественное право на квадратные метры получат сироты, отражавшие вторжения на госгранице РФ.
0
02.12.2025
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье и ставок по ипотеке в 2026 году

строящийся дом
Аналитики дали прогноз по ипотеке и ценам на жилье в 2026 году: ставки по рыночным кредитам останутся на уровне 14-17%, доступность снизится, а стоимость квартир вырастет на 10-20%.
0
27.10.2025
Экономика

В Башкирии снять квартиру могут 37% семей

многоквартирный дом
В Башкирии арендовать квартиру по силам только 37% семей, а доступность жилья республики за-метно просела за год. Рост цен выбил регион из верхней части рейтинга.
0
24.10.2025
Экономика

Чиновники в Башкирии придумали, как дома будут сами себя обеспечивать электричеством

многоквартирный дом с лоджией
Минстрой РБ предложил легализовать фасадные СЭС для питания квартир в МКД. Ждут согласования на федеральном уровне; обещают снижение платежей и меньшую нагрузку на сети.
-1
10.10.2025
Экономика

Вторичное жильё в Уфе подорожало до исторического максимума

многоквартирный дом
Цены на вторичку в Уфе установили новый рекорд — 6,6 млн за квартиру. Пока собственники снимают жильё с продажи, покупатели с деньгами от вкладов возвращаются на рынок.
0
08.10.2025
Экономика

Цены на новостройки в Уфе показали заметный рост за год

строящийся дом
Квадратный метр в уфимских новостройках теперь стоит 166,8 тысяч. За год ценник подскочил на 8,4%. Средняя квартира обойдётся уже в 7,4 миллиона рублей.
