Минстрой России утвердил новую стоимость жилья в Башкирии на 2026 год

Министерство строительства России установило норматив стоимости жилья в Башкирии на первый квартал 2026 года в размере 116 212 рублей за квадратный метр.

Министерство строительства и ЖКХ России опубликовало приказ, утверждающий нормативы средней рыночной стоимости жилья по регионам. Согласно документу, в первом квартале 2026 года расчетная цена одного квадратного метра в Республике Башкортостан составит 116 212 рублей. Об этом сообщает РБК-Уфа.

Показатель продемонстрировал незначительный рост по сравнению с предыдущим периодом. Относительно четвертого квартала 2025 года, когда норматив составлял 115 686 рублей, стоимость увеличилась на 526 рублей, или на 0,45%.

Более заметная динамика прослеживается в годовом выражении. В первом квартале 2025 года официальная цена квадратного метра в регионе находилась на уровне 110 658 рублей. Таким образом, за год норматив вырос на 5%.

Установленная для Башкирии величина практически соответствует среднероссийскому показателю. На первое полугодие 2026 года федеральный норматив стоимости жилья утвержден в размере 116 427 рублей, что лишь немного превышает значение для республики.

Данный норматив используется органами власти для расчета размеров социальных выплат. От утвержденной суммы зависит величина жилищных сертификатов для молодых семей, детей-сирот и других категорий граждан, имеющих право на государственную поддержку при покупке недвижимости.

Фактическая ситуация на рынке недвижимости имеет свои особенности, отличающиеся от нормативных значений. По данным аналитиков, еще во второй половине 2025 года средняя стоимость новой квартиры в Уфе составляла около 7,4 миллиона рублей, при этом застройщики удерживали цены на этом уровне длительное время.

В сегменте индивидуального жилищного строительства наблюдалась стагнация цен. Средняя стоимость частного дома в республике в прошлом году зафиксировалась на отметке 6,2 миллиона рублей, показав минимальное изменение в пределах 1,5% за полгода.

Существенное влияние на рынок оказывает демографический фактор в сельских районах. На фоне миграции молодежи в крупные города в ряде районных центров Башкирии отмечается снижение спроса и, как следствие, падение цен на вторичное жилье.