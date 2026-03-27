Минстрой повысил стоимость «квадрата» жилья в Башкирии до 117 626 рублей

Федеральное ведомство утвердило новый норматив средней рыночной стоимости жилья в республике на второй квартал 2026 года. Цена квадратного метра растёт уже несколько кварталов подряд.

Министерство строительства России определило среднюю рыночную цену одного квадратного метра жилья в Башкортостане на второй квартал 2026 года — 117 626 рублей. Приказ подписал глава ведомства Ирек Файзуллин. Об этом 27 марта сообщает РБК-Уфа.

Значение выросло на 1 414 рублей, или на 1,2%, по сравнению с первым кварталом этого года. Годовой прирост — 3,6%: в январе — марте 2025 года «квадрат» стоил 113 532 рубля.

В ПФО Башкирия занимает четвёртую строчку по стоимости жилья. Первый — Татарстан: 153 313 рублей за квадратный метр. На втором месте Нижегородская область — 135 032 рубля, на третьем Пермский край — 134 155 рублей. Самые низкие нормативы — в Мордовии (86 635 рублей), Саратовской области (90 301 рубль) и Марий Эл (92 971 рубль).

Средняя рыночная цена «квадрата» в Башкирии росла на протяжении нескольких кварталов. В IV квартале 2025 года она составляла 115 686 рублей. В I квартале 2026 года — 116 212 рублей (+0,45%). За весь 2025 год «квадрат» подорожал на 5% — со 110 658 рублей в начале года.

Минстрой России пересматривает норматив ежеквартально на основе данных Росстата о ценах на рынке жилья. Общероссийское значение обновляют раз в полугодие. Его применяют для расчёта выплат льготникам на улучшение жилищных условий.

Общероссийский норматив на первое полугодие 2026 года составляет 116 427 рублей. Цены на первичном рынке заметно выше: в Уфе новая квартира во второй половине 2025 года в среднем стоила около 7,4 млн рублей.

По итогам 2025 года просроченная ипотечная задолженность на «вторичку» в Башкирии достигла 5,9 млрд рублей. Сумма выросла в 2,5 раза с начала года и в 4,7 раза относительно января 2024 года.