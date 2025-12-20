Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2026 года

Сколько придется платить
Государство устанавливает нижнюю планку стоимости, дешевле которой легальный алкоголь продавать нельзя. С начала года минимальные розничные цены за 0,5 литра изменятся так:
- Водка: 409 рублей (рост на 60 рублей).
- Бренди: 605 рублей.
- Коньяк: 755 рублей.
- Ром и виски (выдержка от 3 лет): 755 рублей.
Новые нормативы утверждены сразу на пять лет — они будут действовать до конца 2031 года.
Цены для бизнеса
Приказ Минфина меняет стоимость алкоголя на всех этапах цепочки поставок. Это касается заводов-производителей и оптовых баз.
Минимальные цены на водку:
- У завода: 337 рублей.
- У оптовиков: 351 рубль.
Минимальные цены на коньяк:
- У завода: 546 рублей.
- У оптовиков: 577 рублей.
Почему цены растут
Основная причина подорожания — увеличение налоговой нагрузки. С 1 января 2026 года ставка акциза на этиловый спирт и крепкий алкоголь вырастет на 11,4%. Она составит 824 рубля за литр безводного спирта. Также на цену влияют общая инфляция и меры по борьбе с контрафактной продукцией.
Ситуация в регионах
Рост цен наложится на уже существующую тенденцию подорожания. В Башкирии, например, вино и пиво выросли в цене на 10–13% еще в середине 2025 года.
При этом потребление алкоголя в республике остается ниже среднего по стране. За 9 месяцев 2025 года жители региона купили 1,59 литра этанола на человека. Для сравнения: в Карелии этот показатель превышает 3 литра.
До 1 января 2026 года минимальная розничная цена на водку составляет 349 рублей за 0,5 литра. Резкое повышение на 60 рублей станет самым ощутимым за последние годы. МРЦ является инструментом борьбы с теневым рынком: слишком дешевый алкоголь считается признаком нелегального производства.