Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк с 1 января 2026 года

Министерство финансов 19 декабря опубликовало приказ об изменении минимальных розничных цен (МРЦ) на алкоголь. С 1 января 2026 года самая дешевая бутылка водки будет стоить 409 рублей, а коньяка — 755 рублей. Повышение связано с ростом акцизных ставок и инфляцией.

Сколько придется платить

Государство устанавливает нижнюю планку стоимости, дешевле которой легальный алкоголь продавать нельзя. С начала года минимальные розничные цены за 0,5 литра изменятся так:

Водка : 409 рублей (рост на 60 рублей).

: 409 рублей (рост на 60 рублей). Бренди : 605 рублей.

: 605 рублей. Коньяк : 755 рублей.

: 755 рублей. Ром и виски (выдержка от 3 лет): 755 рублей.

Новые нормативы утверждены сразу на пять лет — они будут действовать до конца 2031 года.

Цены для бизнеса

Приказ Минфина меняет стоимость алкоголя на всех этапах цепочки поставок. Это касается заводов-производителей и оптовых баз.

Минимальные цены на водку:

У завода: 337 рублей .

. У оптовиков: 351 рубль.

Минимальные цены на коньяк:

У завода: 546 рублей .

. У оптовиков: 577 рублей.

Почему цены растут

Основная причина подорожания — увеличение налоговой нагрузки. С 1 января 2026 года ставка акциза на этиловый спирт и крепкий алкоголь вырастет на 11,4%. Она составит 824 рубля за литр безводного спирта. Также на цену влияют общая инфляция и меры по борьбе с контрафактной продукцией.

Ситуация в регионах

Рост цен наложится на уже существующую тенденцию подорожания. В Башкирии, например, вино и пиво выросли в цене на 10–13% еще в середине 2025 года.

При этом потребление алкоголя в республике остается ниже среднего по стране. За 9 месяцев 2025 года жители региона купили 1,59 литра этанола на человека. Для сравнения: в Карелии этот показатель превышает 3 литра.