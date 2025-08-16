Минфин Башкирии предложил сократить долю муниципалитетов в налогах с УСН

Министерство финансов Башкирии разработало поправки о перераспределении сборов по УСН в пользу республики

Министерство финансов Башкирии, возглавляемое Лирой Игтисамовой, выступило с инициативой, способной кардинально изменить финансовое благополучие муниципалитетов. На этой неделе ведомство внесло на рассмотрение законопроект о пересмотре нормативов отчислений по налогу на упрощенной системе налогообложения (УСН). Документ, с которым удалось ознакомиться журналистам «РБК Уфа», предполагает резкое сокращение доли доходов, остающихся на местах, в пользу республиканского бюджета.

Суть предложенных изменений, которые могут вступить в силу уже со следующего финансового года, сводится к следующему: бюджеты муниципальных районов (сельских территорий) вместо нынешних 100% от сборов по «упрощенке» будут получать лишь 85%. Гораздо сильнее рискуют пострадать городские округа, для которых норматив предлагается урезать впятеро — с 50% до 10%.

Эта инициатива, по сути, централизует на республиканском уровне значительную часть налогов, генерируемых малым и средним бизнесом, — тем самым сектором, который власти на местах последние годы активно старались развивать.

«Необходимость корректировки нормативов вызвана появлением новых расходных обязательств бюджета республики», — сухо констатируется в пояснительной записке к законопроекту. Однако, как отмечают собеседники в правительственных кругах, за этой обтекаемой формулировкой скрываются вполне конкретные проблемы.

«Денег в республиканском кошельке не хватает, это уже не секрет. Нужно финансировать крупные инфраструктурные проекты и выполнять растущие социальные мандаты. Проще говоря, ресурсы решили аккумулировать в одном центре», — пояснил на условиях анонимности источник, знакомый с ситуацией.

Нынешняя система, при которой значительная часть налогов от УСН оставалась на местах, была введена еще в 2009 году. Этот шаг был осознанной политикой, направленной на то, чтобы дать муниципальным главам прямой стимул «носиться с каждым предпринимателем», создавать благоприятный бизнес-климат и, как следствие, пополнять собственную казну.

И политика дала свои плоды. Согласно данным, приведенным в том же законопроекте, по итогам 2024 года в местные бюджеты поступило 13,8 миллиарда рублей от «упрощенки». Эта внушительная сумма составила 70% от общих сборов по данному налогу в консолидированный бюджет региона, достигших 20 миллиардов рублей.

«Для многих сельских районов эти «живые деньги» были основой бюджета развития, позволяя не только латать дыры, но и запускать местные программы благоустройства», — комментирует экономический обозреватель одного из уфимских изданий.

В Минфине парируют: у муниципалитетов остаются другие источники дохода от бизнеса, такие как налог на имущество организаций. Однако их объемы несравнимы с поступлениями от УСН.

Примечательно, что фискальная инициатива появилась на фоне тревожных новостей о состоянии республиканской казны. Как сообщало агентство «Интерфакс» 3 июня 2025 года, депутаты Госсобрания-Курултая внесли изменения в бюджет текущего года. В результате дефицит вырос с 1,2% до 2,8% от расходов, достигнув отметки в 9,8 миллиарда рублей.

Таким образом, перераспределение налоговых потоков от малого бизнеса выглядит как одна из экстренных мер по латанию бюджетных дыр. Эксперты на федеральном уровне неоднократно отмечали общую для российских регионов тенденцию к централизации финансов, однако для Башкирии, долгое время ставившей в пример свою модель поддержки МСП на местах, это выглядит как знаковый разворот.