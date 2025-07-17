Башкирия выплатила 3 млрд рублей долга, но экономисты бьют тревогу. Что скрывается за официальными отчётами?

Башкирия погасила часть своих обязательств по облигациям на 3 млрд рублей. Это позволило незначительно снизить общий госдолг, который ранее этим летом достиг рекордных значений

Власти Башкирии отчитались о частичном погашении долговых обязательств. По данным министерства финансов республики, регион выплатил 3 млрд рублей по облигационному займу, в результате чего общий объём государственного долга снизился до 71,1 млрд рублей, пишет Коммерсант-Уфа.

Этот шаг последовал за резким ростом задолженности. По состоянию на 1 июля госдолг Башкирии достиг исторического максимума в 74,1 млрд рублей. Скачок был вызван размещением нового выпуска государственных облигаций на 7 млрд рублей в конце июня.

В региональном Минфине ситуацию называют контролируемой. По словам и.о. министра Натальи Калугиной, до конца года республика планирует как новые заимствования, так и погашение старых кредитов. Всего в 2025 году планируется разместить облигации на общую сумму 12 млрд рублей. При этом власти стремятся удержать долговую нагрузку (отношение долга к доходам) на уровне 30%, что, по их мнению, является показателем высокой долговой устойчивости.

Несмотря на заверения чиновников, некоторые экономисты оценивают ситуацию как тревожную. По их мнению, рост госдолга связан с тем, что в бюджет на 2025 год изначально были заложены расходы, не покрывающие инфляцию, а прогноз по доходам оказался слишком оптимистичным. Верхний предел госдолга республики установлен на отметке 75,9 млрд рублей, и к июлю он был почти достигнут.

На фоне других регионов Приволжского федерального округа Башкирия по абсолютному размеру долга занимает третье место после Нижегородской области и Татарстана. Однако по уровню долговой нагрузки ситуация в республике выглядит лучше, чем в среднем по округу.