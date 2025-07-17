Башкирия выплатила 3 млрд рублей долга, но экономисты бьют тревогу. Что скрывается за официальными отчётами?

Башкирия погасила часть своих обязательств по облигациям на 3 млрд рублей. Это позволило незначительно снизить общий госдолг, который ранее этим летом достиг рекордных значений ©News-bash
Власти Башкирии отчитались о частичном погашении долговых обязательств. По данным министерства финансов республики, регион выплатил 3 млрд рублей по облигационному займу, в результате чего общий объём государственного долга снизился до 71,1 млрд рублей, пишет Коммерсант-Уфа.
Этот шаг последовал за резким ростом задолженности. По состоянию на 1 июля госдолг Башкирии достиг исторического максимума в 74,1 млрд рублей. Скачок был вызван размещением нового выпуска государственных облигаций на 7 млрд рублей в конце июня.
В региональном Минфине ситуацию называют контролируемой. По словам и.о. министра Натальи Калугиной, до конца года республика планирует как новые заимствования, так и погашение старых кредитов. Всего в 2025 году планируется разместить облигации на общую сумму 12 млрд рублей. При этом власти стремятся удержать долговую нагрузку (отношение долга к доходам) на уровне 30%, что, по их мнению, является показателем высокой долговой устойчивости.
Несмотря на заверения чиновников, некоторые экономисты оценивают ситуацию как тревожную. По их мнению, рост госдолга связан с тем, что в бюджет на 2025 год изначально были заложены расходы, не покрывающие инфляцию, а прогноз по доходам оказался слишком оптимистичным. Верхний предел госдолга республики установлен на отметке 75,9 млрд рублей, и к июлю он был почти достигнут.
- Почему вообще образовался такой большой долг? Раньше обходились без него?
Действительно, госдолг республики вырос почти в пять раз: с 13,5 млрд рублей в 2019 году до 74,1 млрд к июлю 2025 года. Основная причина — рост расходов бюджета, которые не покрываются текущими доходами. Например, в 2025 году дефицит бюджета был увеличен почти вдвое, до 9,8 млрд рублей. Значительные средства были направлены на поддержку участников СВО и их семей (3,7 млрд), а также на обслуживание самого госдолга (700 млн).
- Откуда именно берутся долги? Кто даёт взаймы республике?
Государственный долг Башкирии состоит из двух основных частей:
- Бюджетные кредиты: это займы из федерального бюджета. Они, как правило, долгосрочные и под низкий процент. На 1 июля 2025 года их сумма составляла 42,2 млрд рублей. Сюда входят инфраструктурные, казначейские и другие целевые кредиты.
- Государственные облигации: это ценные бумаги, которые республика продаёт на бирже инвесторам (банкам, фондам, частным лицам), обещая вернуть деньги с процентами. На 1 июля их объём достиг 24 млрд рублей.
- Насколько дорого обходятся эти долги бюджету?
Довольно дорого. Стоимость обслуживания долга растёт вместе с ключевой ставкой ЦБ. Например, ставка по последнему выпуску облигаций на 7 млрд рублей составила 16,25% годовых. Для сравнения, по другому выпуску облигаций ставка купона установлена в диапазоне 24,5–24,75% годовых. Это означает, что республика должна платить инвесторам значительные суммы в виде процентов.
- Может ли Башкирия стать банкротом, как обычная компания?
Теоретически да, но на практике это крайне маловероятно. За госдолгом регионов ведётся строгий контроль со стороны федеральных властей. Ситуация в Башкирии, несмотря на рекордный размер долга, считается устойчивой. Уровень долговой нагрузки (отношение долга к доходам) здесь ниже, чем в среднем по Приволжскому федеральному округу. Например, в Мордовии долговая нагрузка составляет 66,39%, а в Ульяновской области — 58,94%, в то время как в Башкирии — около 30%.
- Какие прогнозы у экономистов? Ситуация будет ухудшаться?
Мнения расходятся. Власти называют ситуацию контролируемой и планируют удерживать долг в безопасных рамках. Однако независимые экономисты настроены более тревожно. Они отмечают, что в бюджет на 2025 год изначально были заложены расходы, не покрывающие инфляцию, а прогноз по доходам оказался слишком оптимистичным. Поскольку госдолг уже почти достиг установленного законом потолка в 75,9 млрд рублей, эксперты не исключают, что эту планку придётся поднимать, внося изменения в закон о бюджете.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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