Минфин Башкирии готов заплатить 182,6 млн за кредит в 4 млрд рублей: на что пойдут деньги

Министерство финансов Башкирии объявило аукцион на привлечение кредита в 4 млрд рублей. Эти средства пойдут на покрытие дефицита бюджета и погашение уже существующих долговых обязательств республики

Министерство финансов Башкирии ищет, у кого занять 4 млрд рублей. Ведомство объявило тендер на открытие возобновляемой кредитной линии для частичного финансирования бюджетного дефицита и погашения госдолга. За эту услугу республика готова заплатить банку-победителю до 182,6 млн рублей, пишет Коммерсант.

Согласно документации, кредитная линия будет открыта на 80 дней, а выбрать средства можно будет в течение 70 дней. Начальная ставка, исходя из которой рассчитана цена контракта, составляет внушительные 20,83% годовых. Заявки от банков принимаются до 6 августа, а итоги аукциона подведут 8 августа 2025 года.

Этот заём для республики — мера вынужденная. По состоянию на начало июля госдолг Башкирии уже достиг 74,1 млрд рублей. Он состоит из бюджетных кредитов (42,2 млрд), государственных ценных бумаг (24 млрд) и госгарантий (7,8 млрд). При этом в мае 2025 года дефицит бюджета на текущий год был увеличен до 9,8 млрд рублей.

Это не первый подобный шаг со стороны Минфина. В декабре 2024 года ведомство уже привлекало кредит на 7,5 млрд рублей у банка «Уралсиб» на схожие цели.

По мнению экономиста Всеволода Спивака, которого цитирует РБК Уфа, краткосрочный характер займа может быть оправдан. Власти могут рассчитывать на скорое снижение ключевой ставки Центробанком, что в будущем позволит занимать деньги дешевле.