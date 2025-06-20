Металлургический гигант обустроит кемпинг у озера Банное в Башкирии

Магнитогорский металлургический комбинат анонсировал создание кемпингового кластера на озере Банное, сообщили в компании. Проект стал частью расширения курортной зоны и был представлен на Петербургском экономическом форуме.

Генеральный директор ММК Павел Шиляев объяснил логику инвестиций в туристическую сферу. Металлургический гигант уже управляет в Башкирии домами отдыха, санаториями и горнолыжными курортами. Новый кемпинг позволит гостям приезжать круглый год — летом наслаждаться водными развлечениями, зимой покорять склоны.

Соглашение о сотрудничестве между ММК и башкирским правительством подписали 19 июня. Документ направлен на комплексное развитие туристической инфраструктуры республики.

Компания готовит стратегию по развитию всех туристических объектов в регионе. Первый вице-премьер Башкирии Рустам Муратов подчеркнул, что партнерство с металлургами выходит за рамки точечных вложений.

Проект вписывается в общую концепцию усиления туристического потенциала региона. Кемпинговый кластер станет новой точкой притяжения для любителей активного отдыха на природе.

Башкирия активно наращивает туристическую привлекательность — в 2025 году республика получила 272,8 млн рублей на развитие отрасли в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Власти планируют увеличить турпоток до 2,4 млн человек и получить от туристов 2,3 млрд рублей.