Квартиры в Башкирии подорожали: стоимость «квадрата» жилья перевалила за 100 тысяч рублей

Росстат зафиксировал серьезное подорожание жилья в Башкирии в первом квартале текущего года. Квадратный метр на вторичном рынке республики преодолел психологическую отметку в 100 тысяч рублей.

«Вторичка» в Башкирии теперь обходится покупателям в среднем 104 883 рубля за квадрат — это на 5,6% дороже аналогичного периода прошлого года. Разброс цен — от 79 209 рублей за метр в жилье низкого качества до 195 037 рублей в элитном сегменте.

Средний класс квартир тянет на 102 815 рублей за кв.м., улучшенные варианты — на 112 307 рублей.

Новостройки подорожали еще больше — на 11,1% за год до 127 183 рублей за кв.м. Здесь ценовая вилка начинается от 128 909 рублей за средний класс и доходит до 267 618 рублей за «элитку».