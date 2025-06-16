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Квартиры в Башкирии подорожали: стоимость «квадрата» жилья перевалила за 100 тысяч рублей

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Росстат зафиксировал серьезное подорожание жилья в Башкирии в первом квартале текущего года. Квадратный метр на вторичном рынке республики преодолел психологическую отметку в 100 тысяч рублей.

«Вторичка» в Башкирии теперь обходится покупателям в среднем 104 883 рубля за квадрат — это на 5,6% дороже аналогичного периода прошлого года. Разброс цен — от 79 209 рублей за метр в жилье низкого качества до 195 037 рублей в элитном сегменте.

Средний класс квартир тянет на 102 815 рублей за кв.м., улучшенные варианты — на 112 307 рублей.

Новостройки подорожали еще больше — на 11,1% за год до 127 183 рублей за кв.м. Здесь ценовая вилка начинается от 128 909 рублей за средний класс и доходит до 267 618 рублей за «элитку».

Впрочем, башкортостанцам еще рано жаловаться на дороговизну. По всей России квадратный метр «вторички» стоит уже 126 560 рублей, а в новостройках — все 201 955 рублей.

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Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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