Квадратный метр жилья в Башкирии подорожает: Минстрой готовит новый норматив на весну

Минстрой России планирует повысить среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии до 117 626 рублей за квадратный метр во втором квартале 2026 года.

Минстрой России подготовил проект приказа, по которому средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии во втором квартале 2026 года составит 117 626 рублей. Относительно действующего норматива первого квартала в 116 212 рублей рост составит 1,2%, сообщает РБК-Уфа.

В первом квартале 2025 года показатель находился на уровне 113 532 рублей — за год увеличение достигнет 3,6%.

Башкирия — четвёртая в ПФО по цене квадратного метра

В ПФО республика занимает четвёртое место по стоимости квадратного метра. Впереди — Татарстан (153 313 рублей), Нижегородская область (135 032 рубля) и Пермский край (134 155 рублей). Наименьшие значения предусмотрены для Мордовии (89 635 рублей), Саратовской области (90 301 рубль) и Марий Эл (92 971 рубль).

Зачем Минстрой устанавливает норматив ежеквартально

Норматив устанавливается ежеквартально на основе статистики Росстата о ценах на жилищном рынке. Власти применяют его при расчёте выплат льготникам на улучшение жилищных условий.

Как менялась цена квадрата в Башкирии с 2025 года

Напомним, средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии последовательно росла на протяжении последних кварталов. В IV квартале 2025 года норматив был утверждён на уровне 115 686 рублей. В I квартале 2026 года показатель повысили до 116 212 рублей — рост на 0,45%».

В целом за 2025 год средняя стоимость квадратного метра выросла на 5% — со 110 658 рублей в I квартале, сообщает РБК Уфа. Общероссийский норматив на I полугодие 2026 года установлен на уровне 116 427 рублей, следует из приказа Минстроя России.

Реальные цены на жильё в Башкирии: первичка и вторичка

По данным Башкортостанстата, фактическая средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в республике в I квартале 2025 года составляла 141,3 тыс. рублей, во II квартале — 141,6 тыс. рублей. На вторичном рынке показатель составил 104,9 и 105,1 тыс. рублей соответственно. По итогам 2024 года средняя цена на первичном рынке достигла 138,2 тыс. рублей при росте на 12,48% к концу 2023 года, на вторичном — 104,1 тыс. рублей с ростом на 7,58%.

Норматив средней рыночной стоимости жилья напрямую влияет на размер субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Выплаты предоставляются за счёт федерального и республиканского бюджетов.

72 581 рубль — отдельный норматив для сельской местности

Для жителей сельской местности Башкирии в 2026 году действует отдельный норматив — 72 581 рубль за квадратный метр в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий РБ». При повышении норматива увеличится и расчётная сумма субсидии — это касается военнослужащих, ветеранов, молодых семей и других льготных категорий.