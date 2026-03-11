0
Экономика

Квадратный метр жилья в Башкирии подорожает: Минстрой готовит новый норматив на весну

Минстрой России планирует повысить среднюю рыночную стоимость жилья в Башкирии до 117 626 рублей за квадратный метр во втором квартале 2026 года.
дома в городе
Минстрой России подготовил проект приказа, по которому средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии во втором квартале 2026 года составит 117 626 рублей. Относительно действующего норматива первого квартала в 116 212 рублей рост составит 1,2%, сообщает РБК-Уфа.

В первом квартале 2025 года показатель находился на уровне 113 532 рублей — за год увеличение достигнет 3,6%.

Башкирия — четвёртая в ПФО по цене квадратного метра

В ПФО республика занимает четвёртое место по стоимости квадратного метра. Впереди — Татарстан (153 313 рублей), Нижегородская область (135 032 рубля) и Пермский край (134 155 рублей). Наименьшие значения предусмотрены для Мордовии (89 635 рублей), Саратовской области (90 301 рубль) и Марий Эл (92 971 рубль).

Зачем Минстрой устанавливает норматив ежеквартально

Норматив устанавливается ежеквартально на основе статистики Росстата о ценах на жилищном рынке. Власти применяют его при расчёте выплат льготникам на улучшение жилищных условий.

Как менялась цена квадрата в Башкирии с 2025 года

Напомним, средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья в Башкирии последовательно росла на протяжении последних кварталов. В IV квартале 2025 года норматив был утверждён на уровне 115 686 рублей. В I квартале 2026 года показатель повысили до 116 212 рублей — рост на 0,45%».

В целом за 2025 год средняя стоимость квадратного метра выросла на 5% — со 110 658 рублей в I квартале, сообщает РБК Уфа. Общероссийский норматив на I полугодие 2026 года установлен на уровне 116 427 рублей, следует из приказа Минстроя России.

Реальные цены на жильё в Башкирии: первичка и вторичка

По данным Башкортостанстата, фактическая средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья в республике в I квартале 2025 года составляла 141,3 тыс. рублей, во II квартале — 141,6 тыс. рублей. На вторичном рынке показатель составил 104,9 и 105,1 тыс. рублей соответственно. По итогам 2024 года средняя цена на первичном рынке достигла 138,2 тыс. рублей при росте на 12,48% к концу 2023 года, на вторичном — 104,1 тыс. рублей с ростом на 7,58%.

Норматив средней рыночной стоимости жилья напрямую влияет на размер субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий. Выплаты предоставляются за счёт федерального и республиканского бюджетов.

72 581 рубль — отдельный норматив для сельской местности

Для жителей сельской местности Башкирии в 2026 году действует отдельный норматив — 72 581 рубль за квадратный метр в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий РБ». При повышении норматива увеличится и расчётная сумма субсидии — это касается военнослужащих, ветеранов, молодых семей и других льготных категорий.

13.02.2026
Экономика

Готовые квартиры в новостройках Башкирии продаются на 13% дешевле строящихся

строящийся дом
В Башкирии квартиры в домах, сданных в эксплуатацию не более трех лет назад, стоят на 13% дешевле, чем объекты на стадии строительства.
10.02.2026
Новости

Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний из-за роста налогов

счетчик электроэнергии
Глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал идею депутатов разрешить управляющим компаниям менять тарифы. Причина — рост налогов и риск потери качества услуг.
09.02.2026
Новости

Аренда квартир возле вузов Уфы подорожала до 28 тысяч рублей

ключи от жилья в руках
Эксперты рынка недвижимости определи цены на аренду жилья рядом с вузами. Средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 28 тысяч рублей.
07.02.2026
Экономика

В Уфе стоимость «квадрата» в новостройках достигла 176 тысяч рублей

ключи от жилья в руках
Аналитики представили данные о стоимости первичного жилья в Уфе на начало 2026 года. Средняя цена квадратного метра составила 176 тысяч рублей, показав минимальный рост за месяц.
29.01.2026
Экономика

Аренда жилья в Уфе подорожала вопреки росту предложения

строящийся дом
Средняя ставка долгосрочной аренды в столице Башкирии выросла до 29,3 тысячи рублей. Повышение цен зафиксировано одновременно с увеличением объема предложения на 28%.
26.01.2026
Экономика

Вторичное жилье в Уфе подорожало до 133 тысяч рублей за метр

дома в городе
Средняя стоимость квадратного метра готового жилья в Уфе за 2025 год увеличилась на 8,9% и составила 132,7 тысячи рублей. Город занял одну из лидирующих позиций по росту цен среди мегаполисов РФ.
23.01.2026
Экономика

В Башкирии повысят норматив стоимости жилья на селе

заброшенный земельный участок
В 2026 году норматив цены квадрата в районах достигнет 72,5 тысячи рублей. Это увеличит размер соцвыплат для врачей и аграриев, но обязательства останутся строгими.
13.01.2026
Новости

Минстрой Башкирии предложил продлить отмену публичных слушаний при застройке на 2026 год

строительство дома
Министерство строительства республики опубликовало проект постановления, который продлевает особый порядок градостроительной деятельности. Власти планируют еще на год разрешить утверждать и менять планировку территорий без обсуждения с жителями.
