Купить дом в Башкирии стало дороже: средняя цена достигла 6,2 млн рублей

В Башкирии средняя цена частного дома замерла на отметке 6,2 млн рублей, показав за год скромный рост в 3,6%. Пока по России цены катятся вниз, республика держится.

В сентябре 2025 года средняя стоимость частного дома в Башкирии составила 6,2 млн рублей. По данным портала «Мир квартир», за год покупка дома в республике подорожала на 3,6%.

Несмотря на годовой рост, за последние три месяца цены на дома в Башкирии не изменились. Это отражает общую ситуацию в стране: в большинстве регионов (64 из 85) стоимость загородного жилья падает. В среднем по России дом подешевел на 3,2% за квартал, до 7,3 млн рублей.

По уровню цен Башкирия находится на 37-м месте в стране. Для сравнения, самый дорогой дом в Москве стоит в среднем 31,7 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 23,2 млн, а в Московской области — 19 млн.

Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко объясняет снижение цен по стране низким спросом. По его словам, покупатели откладывают сделки, предпочитая хранить деньги на банковских вкладах с высокой доходностью. В отличие от квартиры, загородный дом редко является жильем первой необходимости.

Однако в столичных агломерациях тренд противоположный: за тот же период дома в Москве выросли в цене на 3,1%, в Подмосковье — на 2,8%, а в Петербурге — на 1,3%.