Крыктытау не тронут, налоги в район: инвестор медного месторождения ответил на страхи жителей Башкирии

Компания «Салаватское» представила планы по разработке медного месторождения в Абзелиловском районе. Обещают не трогать хребет Крыктытау, создать 1,5 тысячи рабочих мест для местных и платить налоги в бюджет района. Но жители боятся повторения сибайской катастрофы

В правительстве Башкирии прозвучали разъяснения по одному из самых обсуждаемых проектов последних месяцев — разработке медного месторождения вблизи хребта Крыктытау. Директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев на оперативном совещании представил планы компании, пытаясь развеять страхи местных жителей. Глава республики Радий Хабиров заверил, что будет лично контролировать соблюдение всех договорённостей.

На данный момент компания ведёт геологоразведку, которая должна завершиться к концу 2025 года. Если запасы меди подтвердятся, в Абзелиловском районе, имеющем давние традиции горной добычи, построят горно-обогатительный комбинат (ГОК). Запуск предприятия намечен на 2029 год. В качестве образца взят Томинский ГОК в Челябинской области, который называют одним из самых современных и экологичных в России.

Экологические гарантии

Главный вопрос, волнующий общественность, — экологическая безопасность. Представитель компании дал несколько ключевых обещаний:

Хребет Крыктытау не пострадает . Граница лицензионного участка находится в пяти километрах от него, и работы его не затронут.

. Граница лицензионного участка находится в пяти километрах от него, и работы его не затронут. Реки Большой и Малый Кизил останутся чистыми . Они также находятся за пределами участка. Для защиты водных объектов будет создан замкнутый цикл оборота воды, исключающий сбросы. Хвостохранилище оборудуют противофильтрационным экраном, а для сбора поверхностных вод проложат нагорные канавы.

. Они также находятся за пределами участка. Для защиты водных объектов будет создан замкнутый цикл оборота воды, исключающий сбросы. Хвостохранилище оборудуют противофильтрационным экраном, а для сбора поверхностных вод проложат нагорные канавы. Восполнение биоресурсов. Компания профинансирует зарыбление водоёмов — специализированные организации будут выращивать и выпускать мальков.

Социально-экономические обязательства

Инвестор обещает, что проект принесёт району значительную выгоду.

Работа для местных . Новый ГОК создаст 1,5 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Приоритет будет отдан жителям Абзелиловского района — для них предназначено 90% вакансий. Уже сейчас компания запустила программы целевого обучения для местных школьников, чтобы готовить будущие кадры.

. Новый ГОК создаст 1,5 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Приоритет будет отдан жителям Абзелиловского района — для них предназначено 90% вакансий. Уже сейчас компания запустила программы целевого обучения для местных школьников, чтобы готовить будущие кадры. Налоги в бюджет . Компания начала процесс перерегистрации из Челябинской области в Абзелиловский район. Это позволит ежегодно направлять в бюджеты разных уровней 1,5 млрд рублей налогов, из которых 250 тысяч рублей пойдут напрямую в казну района.

. Компания начала процесс перерегистрации из Челябинской области в Абзелиловский район. Это позволит ежегодно направлять в бюджеты разных уровней 1,5 млрд рублей налогов, из которых 250 тысяч рублей пойдут напрямую в казну района. Поддержка района. Уже на этапе геологоразведки компания выделила 70 млн рублей на ремонт школы-интерната и строительство спортплощадки. В будущем планируется заключить с районом договор социального партнёрства для реализации инфраструктурных проектов.

Причины для беспокойства

Несмотря на все заверения, у жителей, экономистов и экологов остаётся много вопросов. Главный страх — повторение истории Сибайского карьера, который привёл к экологической катастрофе. Критики указывают, что ранее компания была зарегистрирована в другом регионе, а юридических гарантий выполнения всех обещаний пока не представлено. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, например, экс-чиновницы Дилары Гундоровой, подтверждённых данных о рентабельности добычи ещё нет, и вся шумиха может быть отвлекающим маневром.