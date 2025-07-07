Крыктытау не тронут, налоги в район: инвестор медного месторождения ответил на страхи жителей Башкирии

Компания «Салаватское» представила планы по разработке медного месторождения в Абзелиловском районе. Обещают не трогать хребет Крыктытау, создать 1,5 тысячи рабочих мест для местных и платить налоги в бюджет района. Но жители боятся повторения сибайской катастрофы ©Планета приключений
В правительстве Башкирии прозвучали разъяснения по одному из самых обсуждаемых проектов последних месяцев — разработке медного месторождения вблизи хребта Крыктытау. Директор ООО «Салаватское» Тагир Бахтигареев на оперативном совещании представил планы компании, пытаясь развеять страхи местных жителей. Глава республики Радий Хабиров заверил, что будет лично контролировать соблюдение всех договорённостей.
На данный момент компания ведёт геологоразведку, которая должна завершиться к концу 2025 года. Если запасы меди подтвердятся, в Абзелиловском районе, имеющем давние традиции горной добычи, построят горно-обогатительный комбинат (ГОК). Запуск предприятия намечен на 2029 год. В качестве образца взят Томинский ГОК в Челябинской области, который называют одним из самых современных и экологичных в России.
Экологические гарантии
Главный вопрос, волнующий общественность, — экологическая безопасность. Представитель компании дал несколько ключевых обещаний:
- Хребет Крыктытау не пострадает. Граница лицензионного участка находится в пяти километрах от него, и работы его не затронут.
- Реки Большой и Малый Кизил останутся чистыми. Они также находятся за пределами участка. Для защиты водных объектов будет создан замкнутый цикл оборота воды, исключающий сбросы. Хвостохранилище оборудуют противофильтрационным экраном, а для сбора поверхностных вод проложат нагорные канавы.
- Восполнение биоресурсов. Компания профинансирует зарыбление водоёмов — специализированные организации будут выращивать и выпускать мальков.
Социально-экономические обязательства
Инвестор обещает, что проект принесёт району значительную выгоду.
- Работа для местных. Новый ГОК создаст 1,5 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест. Приоритет будет отдан жителям Абзелиловского района — для них предназначено 90% вакансий. Уже сейчас компания запустила программы целевого обучения для местных школьников, чтобы готовить будущие кадры.
- Налоги в бюджет. Компания начала процесс перерегистрации из Челябинской области в Абзелиловский район. Это позволит ежегодно направлять в бюджеты разных уровней 1,5 млрд рублей налогов, из которых 250 тысяч рублей пойдут напрямую в казну района.
- Поддержка района. Уже на этапе геологоразведки компания выделила 70 млн рублей на ремонт школы-интерната и строительство спортплощадки. В будущем планируется заключить с районом договор социального партнёрства для реализации инфраструктурных проектов.
Причины для беспокойства
Несмотря на все заверения, у жителей, экономистов и экологов остаётся много вопросов. Главный страх — повторение истории Сибайского карьера, который привёл к экологической катастрофе. Критики указывают, что ранее компания была зарегистрирована в другом регионе, а юридических гарантий выполнения всех обещаний пока не представлено. Кроме того, по мнению некоторых экспертов, например, экс-чиновницы Дилары Гундоровой, подтверждённых данных о рентабельности добычи ещё нет, и вся шумиха может быть отвлекающим маневром.
Почему именно сейчас? В Башкирии что, закончились другие места для добычи, раз взялись за территорию рядом с уникальным хребтом?
Проект всплыл не на пустом месте. Во-первых, в России растёт спрос на медь, она нужна для электроники, энергетики и оборонной промышленности. Во-вторых, Абзелиловский район исторически является горнодобывающим, там есть инфраструктура и специалисты. Инвестору проще зайти на уже понятную территорию. Однако главный триггер — это активная позиция властей Башкирии по привлечению крупных инвестиционных проектов. Правительство готово предоставлять льготы и поддержку, и для них ГОК — это понятный способ быстро пополнить бюджет и создать рабочие места.
Инвестор обещает золотые горы: налоги, рабочие места, экологическую безопасность. Но где гарантии, что это не повторение истории с Сибаем?
Именно в этом и заключается главный очаг недоверия. Гарантий, кроме устных заверений на совещании в правительстве, пока нет. Общественников настораживает несколько моментов. Компания-инвестор ООО «Салаватское» до недавнего времени была зарегистрирована в Челябинской области, и обещание перерегистрироваться в Абзелиле пока остаётся обещанием. Кроме того, ссылка на «современный и экологичный» Томинский ГОК в качестве примера не всех успокаивает, так как его строительство тоже сопровождалось массовыми протестами экологов. Жители боятся, что как только начнутся работы, все обещания забудутся, а им останутся экологические проблемы.
А есть ли альтернатива? Неужели единственный путь для Абзелиловского района — это новый карьер?
Альтернатива есть, и она лежит на поверхности. Хребет Крыктытау — это не просто горы, а огромный туристический потенциал. Эта территория могла бы стать центром для развития экотуризма, глэмпингов, пеших и конных маршрутов. В отличие от ГОКа, который исчерпает ресурсы за несколько десятилетий и оставит после себя промышленный шрам, туризм — это возобновляемый и долгосрочный источник дохода, который сохраняет природу, а не разрушает её. Однако развитие туризма требует более сложных и долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, чем строительство одного комбината.
Кто вообще этот инвестор и почему его слушают на самом высоком уровне в республике?
ООО «Салаватское», по данным открытых источников, связано с крупными игроками горнодобывающей отрасли. Такие компании обладают огромными ресурсами и влиянием. Их представители умеют говорить с властью на языке цифр: миллиарды инвестиций, тысячи рабочих мест, сотни миллионов налогов. Для любого регионального правительства это весомые аргументы. Глава республики Радий Хабиров, взяв проект под личный контроль, с одной стороны, пытается успокоить жителей, а с другой — показывает инвестору серьёзность намерений и готовность обеспечить «зелёный свет».
Хорошо, но что будет дальше? Жителям просто сидеть и ждать, пока рядом с их домами начнут копать?
Пока проект находится на стадии геологоразведки, которая продлится до конца 2025 года. Это ключевой момент. Именно сейчас у общественности есть время, чтобы требовать проведения независимой экологической экспертизы, запрашивать все документы по проекту и формировать свою позицию. Если жители и активисты смогут доказать, что экологические риски перевешивают экономическую выгоду, или предложат альтернативный проект развития территории (например, создание природного парка и туристического кластера), у них будет шанс повлиять на итоговое решение.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.
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