Крупный завод в Башкирии может стать банкротом из‑за долга поставщику

Поставщик промышленного оборудования из Санкт‑Петербурга сообщил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Белорецкого металлургического комбината, пишет РБК-Уфа. Компания опубликовала уведомление в официальном реестре сообщений о несостоятельности после того, как длительное время не смогла получить оплату по договору поставки.

По данным кредитора, Белорецкий меткомбинат не оплатил четыре фильтровентиляционных агрегата, отгруженных по контракту. Сумма задолженности вместе с неустойкой оценивается примерно в 12,4 млн рублей. Представители предприятия в суде признавали наличие долга и просили уменьшить размер штрафных санкций, однако арбитраж отказал в удовлетворении этих требований.

Уведомление петербургской компании стало уже третьим за полгода сигналом о возможном банкротстве Белорецкого металлургического комбината. Ранее с аналогичными намерениями выступали московская организация, поставлявшая химические реагенты, и компания из Башкортостана, обеспечивавшая предприятие оборудованием для отопления производственных помещений.

Экономисты отмечают, что такие заявления указывают на накопление просроченной задолженности и напряженную финансовую нагрузку на предприятие. При этом они подчеркивают, что при рассмотрении подобных дел суды нередко вводят процедуры наблюдения и финансового оздоровления, а не переходят сразу к ликвидации активов.

Белорецкий металлургический комбинат входит в группу «Мечел», которая также участвует в ряде крупных судебных разбирательств по финансовым вопросам. В начале декабря суд в Москве постановил взыскать с бывших руководителей структуры «Мечела» несколько сотен миллионов рублей, а другой актив компании — Челябинский металлургический комбинат — стал ответчиком по иску на более чем 1 млрд рублей.

По открытым данным, Белорецкий меткомбинат остается одним из крупнейших работодателей в Белорецке и значимым налогоплательщиком в регионе. Власти Башкортостана ранее подчеркивали, что внимательно следят за ситуацией вокруг крупных промышленных предприятий республики и рассматривают их стабильную работу как приоритет.

Специалисты указывают, что развитие ситуации по делу о возможном банкротстве БМК будет зависеть от позиции суда и способности предприятия договориться с кредиторами о реструктуризации долга. Официальные сведения о финансовых показателях комбината за 2025 год пока не опубликованы.