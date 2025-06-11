Кредиторы готовят финальный удар по «Башкиравтодору»

По данным «Коммерсанта», кредиторы госкомпании «Башкиравтодор» назначили собрание на 16 июня в гостинице «Амакс» в Уфе. Цель встречи — потребовать введения конкурсного производства и пустить с молотка крупнейшего дорожного подрядчика республики.

Инициативу проявили три кредитора: «АГ-Бизнесгрупп», «Аквамак-Процессинг» и предпринимательница Айгуль Губаева. Их совокупные требования составляют 491,5 миллиона рублей из общего долга компании в 4 миллиарда. Этого хватает, чтобы считаться конкурсными кредиторами и самостоятельно инициировать банкротство.

Временный управляющий Александр Путинцев отказался созывать собрание по их требованию. Тогда кредиторы решили действовать без его согласия — закон это позволяет. Теперь они планируют обратиться в арбитражный суд с ходатайством о переходе к конкурсному производству.

Компания оказалась в долговой яме после ареста гендиректора Ильдара Юланова в ноябре 2023 года. Его обвиняют в хищении 90 миллионов рублей при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка. Процедура наблюдения в «Башкиравтодоре» была введена в мае 2024 года.

Несмотря на заявления властей о выходе на безубыточность, финансовое состояние компании остается критическим. В 2024 году убытки сократились с 4,1 миллиарда до 719 миллионов рублей, но кредиторская задолженность выросла до 12,3 миллиарда. Выручка упала на четверть — с 12,7 до 9,6 миллиарда рублей.

Ранее министр земельных и имущественных отношений Наталья Полянская заявила на заседании Курултая о планах выручить 3 миллиарда рублей от продажи долей и акций государственных предприятий в 2025 году.

В список на продажу попали крупнейшие региональные активы: сам «Башкиравтодор», АПК «Алексеевский», МТС «Центральная», «Башсельхозтехника» и «Башкирские электрические сети». Республика готова расстаться с 59,33% акций дорожной компании — всей своей долей в уставном капитале.

Параллельно власти продолжают финансовую реанимацию предприятия через прямые субсидии. Еще в 2022 году глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о допэмиссии акций «Башкиравтодора» и предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Премьер-министр Андрей Назаров утвердил специальный порядок выделения средств компании.

Несмотря на процедуру банкротства, региональные власти продолжают загружать «Башкиравтодор» госконтрактами. С момента возбуждения дела о несостоятельности компания получила подряды на рекордные 56,89 миллиарда рублей. В мае 2025 года предприятие выделило 700 миллионов рублей на закупку битума для дорожных работ.

Власти также пытались договориться с кредиторами о реструктуризации долгов. По словам одного из крупнейших поставщиков Олега Макаренко, руководство республики обещало предоставить залоги и заключить договоры цессии для погашения задолженности. Однако все договоренности остались на бумаге.