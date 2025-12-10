Кому в 2026 году четыре раза пересчитают надбавку к пенсии

Членам летных экипажей и работникам угольной промышленности надбавку к пенсии пересчитают четыре раза в 2026 году.

В 2026 году часть пенсионеров Башкирии получит надбавку к пенсии четыре раза за год. Речь идёт о бывших членах лётных экипажей гражданской авиации и работниках угольной промышленности — тех, кто трудился в особых условиях.

Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, перерасчёт коснётся тех, кто работал во вредных, опасных и тяжёлых условиях. Надбавку скорректируют 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.

Размер доплаты рассчитывается индивидуально. Учитываются два параметра: среднемесячный заработок за период работы в особых условиях и продолжительность стажа. Два человека с одинаковой профессией, но разным стажем и уровнем дохода получат разные суммы.

Что это значит для Башкирии

Четыре перерасчёта позволят оперативнее учитывать изменения показателей, от которых зависят размеры доплат. Это поддержит реальную покупательную способность выплат.

В декабре многие пенсионеры получат сразу две выплаты: за декабрь и проиндексированную на 7,6 % пенсию за январь. Деньги перечислят досрочно из-за новогодних праздников.

Депутаты Госдумы предложили дополнительно выплатить каждому пенсионеру по 5 000 рублей к Новому году. Пока это инициатива, требующая отдельного решения.

Ранее в республике утвердили прожиточный минимум на 2026 год — этот показатель используется при расчёте ряда социальных выплат.

На федеральном уровне Госдума утвердила рост НДС до 22 % с 2026 года, что может отразиться на стоимости услуг и уровне цен.

Депутаты Башкирии утвердили дефицитный бюджет‑2026 в первом чтении, заложив приоритеты расходов на социальную сферу и поддержку жителей республики.