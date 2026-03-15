Кофе навынос в Башкирии подорожал на 9% — но покупать его стали чаще

Средний чек на кофе навынос в Башкирии в начале 2026 года достиг 290 рублей, число покупок выросло на 2%. По России картина обратная — чек ниже, а продажи снижаются.

Средний чек на кофе навынос в Башкирии за январь—февраль 2026 года составил 290 рублей — на 9% больше, чем годом ранее. Число покупок увеличилось на 2%, следует из данных аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

290 рублей за стаканчик: цифры по Башкирии

По стране ситуация иная. Медианный чек в сетевых и несетевых точках общепита вырос на 8% — до 233 рублей. Однако количество покупок, в отличие от республики, сократилось на 3%.

Аналитики связывают снижение потока покупателей с погодными условиями в начале года. Кофейни пострадали меньше других сегментов общепита, но тоже потеряли часть выручки.

Кофемашины дома вместо кофейни: как меняется рынок

Ещё один фактор — домашнее приготовление кофе.

«Часть игроков не выдержали конкуренции, в том числе из-за растущей популярности домашнего приготовления кофе. Парк кофемашин и кофеварок в домохозяйствах ещё в 2023–2024 годах увеличивался на 25–30% в годовом выражении, в 2025 году динамика была скромнее, но тренд сохраняется», — говорится в исследовании.

Башкирия вошла в число регионов, где зафиксировали рост продаж кофе навынос и в денежном, и в натуральном выражении.

Латте +27%, американо +22%: что подорожало сильнее

Для сравнения: в марте 2025 года средний чек на кофе в общепите Башкирии составлял 197 рублей — на 16% больше, чем в марте 2024 года. При этом продажи напитка в заведениях за год сократились на 12%, сообщает РБК Уфа. Заметнее всего тогда подорожал латте — на 27%, а американо — на 22%.

Арабика по 4 доллара: мировые цены бьют рекорды

Мировые цены на кофейное сырьё в 2024–2025 годах держались на рекордных уровнях: биржевая стоимость арабики в начале 2025 года достигла 4 долларов за фунт против 2–2,4 доллара годом ранее из-за снижения урожаев в Бразилии и Вьетнаме.

Общепит Башкирии: 67,7 млрд рублей за 2025 год

Выручка предприятий общепита Башкирии за 2025 год составила 67,7 млрд рублей — на 3,6% больше, чем в 2024 году. Средний чек в общепите республики в июне 2025 года достиг 856 рублей (+16% к июню 2024-го), тогда как по стране рост составил 7%. При этом число чеков в общепите Башкирии в июне 2025 года снизилось на 12% к прошлогоднему уровню, по стране — на 3%. За три года зерновой кофе в рознице подорожал примерно на 80%, растворимый — почти на 60%.