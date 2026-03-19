Кемперная стоянка за 20 млн рублей появится в Уфе: что там будет

В Уфе появится кемперная стоянка на шесть питчей для автопутешественников. Её расположат вблизи маршрута «Золотое кольцо Башкирии» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона 18 марта.

20 млн рублей: кто финансирует стоянку

Стоимость проекта — 20 млн рублей. Половину суммы выделили из федерального и регионального бюджетов в виде субсидии, оставшуюся часть вложит частный инвестор. На стоянке можно будет подключаться к электросетям для подзарядки автодомов и гаджетов, а также пользоваться системой водоснабжения.

Палатки, велопрокат и детские площадки

Помимо мест для кемперов, на площадке разместят зоны для палаток, пункт велопроката, детский и спортивный комплексы. Вход на огороженную территорию будет ограничен.

Министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина отметила, что новая инфраструктура сделает маршрут удобнее для разных категорий путешественников и повысит интерес к республике среди автотуристов.

«Золотое кольцо Башкирии»: 992 км и 17 муниципалитетов

Маршрут «Золотое кольцо Башкирии» протяжённостью 992 км проходит через 17 муниципалитетов и включает более 15 природных, исторических и культурных достопримечательностей. С 2025 года появился новый вид господдержки — субсидирование создания некапитальной туристской инфраструктуры вдоль утверждённых автомаршрутов.

387 млн рублей на инфраструктуру до 2027 года

На развитие инфраструктуры вдоль автомаршрутов в 2025–2027 годах заложено более 183,5 млн рублей федеральных средств, 3,7 млн — из бюджета Башкортостана, а также порядка 200 млн рублей частных инвестиций. Гранты на развитие туристской инфраструктуры получили 26 проектов в 16 муниципальных образованиях, сообщает ИА «Башинформ».

Турпоток в Башкирию: 1,9 млн человек за 2025 год

За январь — сентябрь 2025 года турпоток в Башкирию составил более 1,6 млн человек — на 1,2% больше аналогичного периода 2024 года. На тот момент республика занимала третье место в Приволжском федеральном округе и 17-е — в России. По итогам всего 2025 года турпоток составил 1,91 млн поездок, однако республика опустилась на четвёртое место в ПФО, уступив Самарской области.

Вблизи «Золотого кольца» также строят кемпинги «Сосновый бор» и «Семь братьев» в Белорецком районе, а в Бурзянском районе — кемпинг «Азимут тур» на берегу реки Белой.