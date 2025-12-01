Каждый десятый житель Башкирии отменил самозапрет на кредиты

Жители республики отозвали почти 64 тысячи заявлений на запрет кредитования. Доля отказов от защитной меры растет ежемесячно, достигнув 10%.

Каждый десятый житель Башкирии, ранее ограничивший себе доступ к заемным средствам, решил отменить это ограничение. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в республике наблюдается устойчивая тенденция к отзыву заявлений на самозапрет кредитов. За девять месяцев работы механизма граждане успели оценить нововведение, но часть из них пересмотрела свое решение в пользу возможности брать деньги в долг.

Статистика демонстрирует рост отказов от услуги: из 643,5 тысячи поданных заявок на самозапрет 63,8 тысячи уже аннулированы заявителями. На данный момент действующий запрет сохраняют около 542 тысяч человек, что охватывает примерно 13% населения региона.

Динамика отмен усиливается с каждым месяцем. Если на начало октября доля отозванных заявлений составляла 8,9%, то к ноябрю она выросла до 9,6%, а к началу декабря вплотную приблизилась к десятипроцентной отметке. Механизм работает через портал Госуслуг и МФЦ: сначала граждане устанавливают запрет для защиты от мошенников, но при необходимости получения средств снимают его.

На фоне общероссийских показателей жители Башкирии чаще меняют свое решение. В среднем по стране доля отмен составляет 8% (1,4 млн отозванных заявок из 18,6 млн поданных). При этом республика занимает четвертое место среди всех регионов России по общему количеству установленных запретов, уступая только Москве, Московской области и Санкт-Петербургу.

Причиной таких действий часто становится потребность в заемных средствах для крупных покупок, несмотря на сохраняющиеся риски мошенничества. МВД сообщает о миллиардных потерях граждан от действий аферистов в 2024 году, и, хотя в 2025 году наметилось небольшое снижение ущерба, проблема остается актуальной. Снятие самозапрета делает гражданина технически доступным для оформления кредитов, в том числе под воздействием злоумышленников.

Закон о самозапрете вступил в силу в марте 2025 года и позволяет гражданам добровольно ограничивать выдачу себе кредитов банками и МФО. Информация о запрете попадает в кредитную историю, и банки обязаны отказывать в выдаче займа при наличии такой отметки. Однако возможность снятия запрета оставляет лазейку как для осознанных заемщиков, так и для тех, кто действует под давлением.