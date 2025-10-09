Карты Visa и Mastercard с истёкшим сроком могут отключить. Что делать владельцам?

В России могут перестать работать карты Visa и Mastercard, у которых дата на пластике уже прошла, но банк продлил их срок действия. Национальная система платёжных карт (НСПК) обсуждает с банками постепенный вывод таких карт из обращения. Это нужно, потому что у них истекли сертификаты безопасности, а сам пластик изнашивается.
Почему это происходит сейчас
В 2022 году, после ухода Visa и Mastercard, российские банки продлили срок службы карт, чтобы люди могли и дальше расплачиваться внутри страны. Это было временное решение, отчасти вызванное нехваткой чипов для выпуска новых карт. Теперь, когда платёжная система «Мир» работает стабильно, настало время вернуться к стандартной практике и заменить карты с истёкшим сроком годности.
Что будет с деньгами и что делать
Ваши деньги на счёте в полной безопасности. Карта — это всего лишь ключ к счёту. Её отключение не повлияет на ваши средства, точно так же, как это происходит при утере или обычном перевыпуске.
Срочно идти в банк и менять карту не нужно. Когда придёт время, ваш банк сам с вами свяжется: позвонит или отправит уведомление. Вас пригласят в отделение, чтобы получить новую карту «Мир», привязанную к вашему же счёту.
Эксперты подчёркивают, что продлённые карты Visa и Mastercard давно утратили главную функцию — оплату за рубежом. Поскольку они работают только в России, как и карты «Мир», их дальнейшая поддержка нецелесообразна.