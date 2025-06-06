Главная » Экономика
73

Капремонт Бельского моста в Уфе подорожал на 689 млн рублей

©UTV

Движение по отремонтированному Бельскому мосту в Уфе может открыться только в следующем году вместо запланированного конца лета в 2025-ом. Об этом стало известно после того, как мэрия согласилась доплатить подрядчику почти 690 миллионов рублей.

АО «Уралмостострой» в сентябре прошлого года подало в арбитраж иск с требованием увеличить финансирование проекта. Восемь месяцев судебных тяжб закончились мировым соглашением — городские власти капитулировали перед требованиями генподрядчика.

Цена капремонта арочного сооружения выросла с изначальных 3,9 миллиарда до 4,6 миллиарда рублей. Львиную долю дополнительных трат покроет региональная казна Башкортостана.

Причины требований о доплате неизвестны. В мэрии промолчали о том, почему выросла стоимость работ почти на 18 процентов.

Еще в апреле министр транспорта республики Любовь Минакова рапортовала о 78-процентной готовности объекта. Чиновница обещала запустить движение уже в текущем году.

Старый Бельский мост был построен в 1956 году и к моменту начала ремонта его износ составлял 57%. Вместо предусмотренных 50 лет эксплуатации он прослужил уже 65 лет. В рамках капитального ремонта полностью демонтируются первая и одиннадцатая опоры, которые принимают основную нагрузку, а остальные опоры усиливаются специальными инъекциями.
Знаменитая арка моста — один из символов Уфы — также подлежит полной замене. На ее месте будет установлена точная копия исторической арки, которая будет выполнять роль основной несущей конструкции.

Бельский мост Уфа
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.