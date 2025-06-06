Капремонт Бельского моста в Уфе подорожал на 689 млн рублей

Движение по отремонтированному Бельскому мосту в Уфе может открыться только в следующем году вместо запланированного конца лета в 2025-ом. Об этом стало известно после того, как мэрия согласилась доплатить подрядчику почти 690 миллионов рублей.

АО «Уралмостострой» в сентябре прошлого года подало в арбитраж иск с требованием увеличить финансирование проекта. Восемь месяцев судебных тяжб закончились мировым соглашением — городские власти капитулировали перед требованиями генподрядчика.

Цена капремонта арочного сооружения выросла с изначальных 3,9 миллиарда до 4,6 миллиарда рублей. Львиную долю дополнительных трат покроет региональная казна Башкортостана.

Причины требований о доплате неизвестны. В мэрии промолчали о том, почему выросла стоимость работ почти на 18 процентов.

Еще в апреле министр транспорта республики Любовь Минакова рапортовала о 78-процентной готовности объекта. Чиновница обещала запустить движение уже в текущем году.