3 часа
Экономика

Как защитить банковские вклады в случае дефолта: советы эксперта

Хотя финансовые аналитики оценивают вероятность дефолта в России как минимальную, многие граждане беспокоятся о сохранности своих банковских сбережений. Эксперт разъяснила, какая сумма застрахована государством и как обезопасить накопления сверх лимита.
купюры номиналом 5000 рублей
По словам Ирины Андриевской, директора по контенту финансового маркетплейса «Выберу.ру», в стране действует федеральный закон №177-ФЗ, который гарантирует возврат денег вкладчикам в случае банкротства кредитной организации. Эту работу координирует госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), подконтрольная Центробанку.

«Все российские банки, привлекающие средства населения, обязаны участвовать в системе страхования и перечислять взносы в специальный фонд. Именно из этих средств АСВ выплачивает компенсации клиентам банков, у которых отозвали лицензию», — пояснила Андриевская в комментарии для UfacityNews.ru.

Однако существует важное ограничение: максимальный размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке. Эта сумма включает как основное тело депозита, так и начисленные по нему проценты.

Чтобы обезопасить более крупные суммы, специалисты рекомендуют диверсифицировать вложения. Самый простой способ — разместить средства в нескольких надёжных банках, не превышая в каждом из них лимит в 1,4 млн рублей. Проверить, входит ли банк в систему страхования, можно в реестре на сайте ЦБ РФ.

