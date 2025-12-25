К 2042 году потребление газа в Уфе вырастет до 4,3 млрд кубометров

К 2042 году столице Башкирии потребуется 4,3 млрд кубометров газа в год. Дополнительное топливо необходимо для обогрева новых жилых кварталов, которые появятся в центре, Забелье и Зауфимье.

Чтобы батареи в новых домах были горячими, энергетики изменят схему теплоснабжения города. Ключевой объект построят на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской — там появится котельная мощностью 240 Гкал/час, сообщает РБК-Уфа.

Теплосеть расширят и в отдаленных микрорайонах. В Нижегородке запустят четыре блочные мини-котельные, а территории «Урал» и «Алмалык» получат три автономных источника тепла. Для стабильной подачи газа в пиковые нагрузки построят газораспределительную станцию «Русский Юрмаш».

Почему растет расход

Главный драйвер спроса — строительство жилья. Город уплотняется в центре и растет вширь за счет территорий Забелья и Демы. Сейчас Уфа сжигает 3,5 млрд кубометров газа, львиная доля которого уходит на пять городских ТЭЦ и промышленные предприятия.

Потребление растет и среди обычных жителей. За последние пять лет средний расход газа на одного уфимца вырос на 9 кубометров. Эксперты связывают это с развитием индивидуального жилищного строительства (ИЖС): горожане чаще переезжают в коттеджи и устанавливают личные газовые котлы.

Планы газификации синхронизированы с обновлением Генплана Уфы. Власти уже заказали корректировку главного градостроительного документа за 10 млн рублей. Подрядчик должен пересмотреть функциональные зоны и транспортные схемы до 2042 года, чтобы легализовать будущие стройки.

Рост мощностей происходит на фоне резкого подорожания услуг ЖКХ. Осенью 2025 года тариф «БашРТС» на отопление вырос на 16%, достигнув почти 3300 рублей за гигакалорию. Жители жалуются, что итоговые суммы в платежках увеличились почти вдвое по сравнению с прошлым годом.

Ситуация в Уфе контрастирует с сельскими районами Башкирии. Из-за дорогого подключения и высоких тарифов там наметился обратный тренд: жители отказываются от газа и возвращаются к печному отоплению дровами, чтобы сэкономить.