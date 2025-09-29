Ипотека в Башкирии стала доступнее

Жители Башкирии стали чаще брать ипотеку: теперь каждая шестая семья может позволить себе кредит на квартиру. Однако республика опустилась в федеральном рейтинге доступности жилья.

В Башкирии 17,3% семей теперь могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. Это больше, чем в прошлом году, когда такой возможностью обладали 14,3% семей. По данным исследования РИА Рейтинг, средний ежемесячный платеж по кредиту в регионе составляет 66,5 тысячи рублей.

Несмотря на рост доступности, в общероссийском рейтинге Башкирия сместилась с 35-го на 36-е место. Показатель все еще далек от уровня 2023 года, когда ипотеку могли оформить 30,7% семей.

В Приволжском федеральном округе республика занимает четвертое место по доступности ипотеки. Ее опережают Пермский край (22,8%), Оренбургская область (22,1%) и Удмуртия (18,2%). Показатель Башкирии немного выше среднего по стране, который составляет 16,1% семей.

Лидерами по-прежнему остаются северные регионы: в Ямало-Ненецком автономном округе ипотека доступна почти половине семей (47,1%). Самые низкие возможности для покупки жилья в кредит зафиксированы в Севастополе (3,3%), Крыму (3,5%) и Дагестане (3,7%).

Исследование оценивало способность семей выплачивать ипотеку за квартиру площадью 60 кв. м с первоначальным взносом 30%, сохраняя при этом деньги на повседневные расходы.