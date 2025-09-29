0
Экономика

Ипотека в Башкирии стала доступнее

Жители Башкирии стали чаще брать ипотеку: теперь каждая шестая семья может позволить себе кредит на квартиру. Однако республика опустилась в федеральном рейтинге доступности жилья.
В Башкирии 17,3% семей теперь могут позволить себе купить квартиру в ипотеку. Это больше, чем в прошлом году, когда такой возможностью обладали 14,3% семей. По данным исследования РИА Рейтинг, средний ежемесячный платеж по кредиту в регионе составляет 66,5 тысячи рублей.

Несмотря на рост доступности, в общероссийском рейтинге Башкирия сместилась с 35-го на 36-е место. Показатель все еще далек от уровня 2023 года, когда ипотеку могли оформить 30,7% семей.

В Приволжском федеральном округе республика занимает четвертое место по доступности ипотеки. Ее опережают Пермский край (22,8%), Оренбургская область (22,1%) и Удмуртия (18,2%). Показатель Башкирии немного выше среднего по стране, который составляет 16,1% семей.

Лидерами по-прежнему остаются северные регионы: в Ямало-Ненецком автономном округе ипотека доступна почти половине семей (47,1%). Самые низкие возможности для покупки жилья в кредит зафиксированы в Севастополе (3,3%), Крыму (3,5%) и Дагестане (3,7%).

Исследование оценивало способность семей выплачивать ипотеку за квартиру площадью 60 кв. м с первоначальным взносом 30%, сохраняя при этом деньги на повседневные расходы.

Похожие записи
0
29.09.2025
Экономика

В Башкирии изменится норматив стоимости жилья для расчёта субсидий

многоквартирный дом
Минстрой Башкирии готовит приказ о снижении рыночной цены «квадрата» на четвёртый квартал 2025 года. Сумма упадёт на 176 рублей и повлияет на размер субсидий для очередников и льготных категорий граждан.
0
12.09.2025
Экономика

Строители из Челябинска выкупили проблемный санаторий в Башкирии

здание санатория Талкас
Башкирский санаторий «Талкас» после двух неудач всё-таки продали. Его за 86,3 млн рублей забрал строительный гигант из Магнитогорска. Бонусом к сделке пошли баян, халат и фонтан.
0
06.09.2025
Жизнь

Из-за оттока молодежи в Башкирии обрушились цены на жилье в райцентрах

многоквартирный дом с лоджией
В башкирской глубинке квартиры распродают по 150–200 тысяч рублей, но покупателей нет. Молодёжь уезжает в Уфу, а в сёлах остались пустые дома без работы и больниц.
0
02.09.2025
Новости

Минстрой снизил нормативную стоимость жилья в Башкирии на 176 рублей

строящийся дом
Минстрой скорректировал норматив стоимости жилья в Башкирии. Снижение на 176 рублей народ оценил — как раз хватит на чипсы или пару сникерсов.
0
20.08.2025
Новости

В Уфе на 10 млн рублей подешевело конфискованное кафе экс-главы МРЭО. Его снова выставили на торги

пустующее помещение
В Уфе снова продают кафе, отнятое у семьи экс-главы МРЭО Шайбакова. Цену сбросили на 10 млн, а с его жены через суд требуют ещё 6,3 млн за аренду.
