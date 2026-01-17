Инфляция в Башкирии достигла пятилетнего минимума в 2025 году

Показатель составил 6,34%, что ниже уровня предыдущего года и аналогичных показателей с 2020 года.

По итогам 2025 года инфляция в Башкортостане зафиксирована на уровне 6,34%. Это самый низкий показатель с 2020 года, когда он составлял 5,02%. Годом ранее инфляция в регионе достигала 8,87%. Об этом пишет РБК-Уфа.

Рост цен в декабре ускорился

В декабре 2025 года цены на товары и услуги в республике выросли на 0,63% к предыдущему месяцу. Это быстрее, чем в ноябре, когда прирост составил 0,25%.

Сильнее всего подорожали услуги — на 0,76%. Продовольственные товары выросли в цене на 0,68%, непродовольственные — на 0,47%.

Инфляция в России снизилась до 5,59%

В целом по стране годовая инфляция в 2025 году составила 5,59% против 9,52% годом ранее. Это минимальный результат за последние пять лет.

Продовольствие в России подорожало на 5,24%, непродовольственные товары — на 2,99%. Услуги выросли в цене на 9,3%.

В декабре 2025 года цены по стране увеличились на 0,32%, что ниже ноябрьского показателя в 0,42%. Продукты питания подорожали на 0,43%, непродовольственные товары — на 0,34%, услуги — на 0,15%.

Прогноз Центробанка

В октябре 2025 года регулятор скорректировал прогноз по инфляции на 2026 год, ожидая рост цен на уровне 4–5%. Центробанк объяснил пересмотр временными факторами, которые способствуют повышению цен. По оценкам ЦБ, инфляция вернётся к целевым 4% во второй половине 2026 года.

В ноябре 2025 года годовая инфляция в Башкирии замедлилась до 6,71% с 8,07% в октябре. Это минимальное значение с октября 2023 года.