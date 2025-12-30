Хабиров утвердил предельные индексы платы за ЖКУ в Башкирии на 2026 год

Власти республики утвердили новые лимиты повышения платы за ЖКУ на следующий год. Суммы в квитанциях могут вырасти в два этапа: с 1 января и с 1 октября. Для жителей Нефтекамска предельный рост платежа составит четверть от текущей суммы.

Глава региона Радий Хабиров подписал распоряжение, которое устанавливает максимально допустимый рост цен на коммунальные услуги.

С 1 января 2026 года платеж за квартиру может вырасти в среднем на 1,7%. Этот тариф будет действовать полгода.

С 1 октября 2026 года может произойти основной скачок цен. Для большинства городов республики, включая Уфу, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Сибай и Кумертау, предельный индекс утвердили на уровне 12,8%.

Это значит, что муниципальные власти не имеют права поднимать общую стоимость коммунальных услуг выше этой планки.

Максимум для Нефтекамска

Отдельные условия утвердили для Нефтекамска. С октября 2026 года предельный индекс для этого города составит 25%. Это самый высокий показатель в регионе. Местные жители могут столкнуться с наиболее ощутимым подорожанием воды, тепла и других ресурсов.

Справка

Региональные власти повышают тарифы на основе федеральных распоряжений. Ранее правительство России определило для Башкортостана средний индекс роста: 1,7% на первое полугодие и 10,7% — на второе. При этом регионам разрешили отклоняться от этой цифры на 2,1% в отдельных муниципалитетах.

В 2025 году тарифы индексировали один раз — с 1 июля. Тогда средний чек за ЖКУ вырос примерно на 13%. Сильнее всего подорожало водоснабжение (+27%) и отопление (+16,5%).

Параллельно с коммунальными услугами меняются цены и в смежных сферах. Провайдер «Уфанет» уже предупредил клиентов о росте цен на интернет и телевидение с 2026 года из-за повышения ставки НДС до 22%. Также ожидается рост тарифов на вывоз мусора: в зоне оператора «Дюртюлимелиоводстрой» услуга подорожает на 12% следующей осенью.