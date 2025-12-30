0
2 часа
Экономика

Хабиров утвердил предельные индексы платы за ЖКУ в Башкирии на 2026 год

Власти республики утвердили новые лимиты повышения платы за ЖКУ на следующий год. Суммы в квитанциях могут вырасти в два этапа: с 1 января и с 1 октября. Для жителей Нефтекамска предельный рост платежа составит четверть от текущей суммы.
деньги лежащие на батареях отопления
Глава региона Радий Хабиров подписал распоряжение, которое устанавливает максимально допустимый рост цен на коммунальные услуги.

С 1 января 2026 года платеж за квартиру может вырасти в среднем на 1,7%. Этот тариф будет действовать полгода.

С 1 октября 2026 года может произойти основной скачок цен. Для большинства городов республики, включая Уфу, Стерлитамак, Салават, Октябрьский, Сибай и Кумертау, предельный индекс утвердили на уровне 12,8%.

Это значит, что муниципальные власти не имеют права поднимать общую стоимость коммунальных услуг выше этой планки.

Максимум для Нефтекамска

Отдельные условия утвердили для Нефтекамска. С октября 2026 года предельный индекс для этого города составит 25%. Это самый высокий показатель в регионе. Местные жители могут столкнуться с наиболее ощутимым подорожанием воды, тепла и других ресурсов.

Справка

Региональные власти повышают тарифы на основе федеральных распоряжений. Ранее правительство России определило для Башкортостана средний индекс роста: 1,7% на первое полугодие и 10,7% — на второе. При этом регионам разрешили отклоняться от этой цифры на 2,1% в отдельных муниципалитетах.

В 2025 году тарифы индексировали один раз — с 1 июля. Тогда средний чек за ЖКУ вырос примерно на 13%. Сильнее всего подорожало водоснабжение (+27%) и отопление (+16,5%).

Параллельно с коммунальными услугами меняются цены и в смежных сферах. Провайдер «Уфанет» уже предупредил клиентов о росте цен на интернет и телевидение с 2026 года из-за повышения ставки НДС до 22%. Также ожидается рост тарифов на вывоз мусора: в зоне оператора «Дюртюлимелиоводстрой» услуга подорожает на 12% следующей осенью.

