Хабиров раздал башкирскую землю под завод и глэмпинг

Радий Хабиров подписал распоряжения о передаче земельных участков без проведения торгов двум инвесторам. Решение касается реализации приоритетных инвестиционных проектов в республике.

Завод «Стройминерал», подконтрольный корпорации «Технониколь», получил 1,79 гектара в Учалах на улице Кровельной. Предприятие запустит производство керамических гранул для кровельных материалов. Кадастровая стоимость участка составляет 2,8 млн рублей. Инвестиции в проект оцениваются в 3 млрд рублей, строительство планируют завершить к 2028 году. При выходе на полную мощность завод будет выпускать до 100 тысяч тонн гранул ежегодно.

Компания «Перспектива» получила участок площадью 9,3 тысячи квадратных метров на берегу озера Аслыкуль в деревне Янги-Турмуш Давлекановского района. Инвестор построит базу отдыха с одноименным названием за 30 млн рублей. Проект предусматривает административный корпус с гостиничными номерами и кафе, шесть домов с банными комплексами, детские и взрослые игровые зоны, а также кинотеатр. Запуск объекта намечен на 2026 год.

Оба проекта включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов республики, что дает инвесторам право на налоговые льготы и другие меры господдержки. «Стройминерал» создаст 60 новых рабочих мест. Компания показала выручку 1,8 млрд рублей и чистую прибыль 412 млн рублей в 2024 году. «Перспектива» заработала всего 444 тысячи рублей выручки и 16 тысяч рублей прибыли за прошлый год.