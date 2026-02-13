Готовые квартиры в новостройках Башкирии продаются на 13% дешевле строящихся

В Башкирии квартиры в домах, сданных в эксплуатацию не более трех лет назад, стоят на 13% дешевле, чем объекты на стадии строительства.

Эксперты сервиса «Авито Недвижимость» выяснили, что в феврале 2026 года покупать квартиру в уже сданном доме в Башкирии выгоднее, чем вкладываться в котлован. Разница в стоимости между готовым жильем в домах возрастом до трех лет и строящимися объектами составила 13%. По этому показателю республика делит первое место в стране с Ленинградской областью. Об этом сообщает РБК Уфа.

Башкирия и Ленобласть: лидеры по доступности готового жилья

Аналитики сравнили цены на первичном рынке и в сегменте «новой вторички» — это дома, которые сдали не более трех лет назад. В Башкирии готовая квартира в таком доме стоит в среднем 6,5 млн рублей, что на 13% дешевле, чем варианты от застройщика на этапе строительства. Аналогичный разрыв зафиксировали в Ленинградской области — там свежая вторичка стоит в среднем 5,4 млн рублей.

Тенденцию подтверждают и другие регионы. В Московской области готовое жилье дешевле строящегося на 11%, в Новосибирской области — на 9%. Обратная ситуация сложилась в столицах: в Москве вкладываться в стройку выгоднее на 3%, а в Санкт-Петербурге — на 12%. В Ростовской области строящиеся метры дешевле готовых всего на 2% при средней цене лота 6,4 млн рублей.

Льготная ипотека и перегретый рынок: причины ценового разрыва

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (IRN.RU) Олег Репченко объясняет парадокс влиянием льготных программ прошлых лет. Цены на вторичном рынке регулирует реальный баланс спроса и предложения, поэтому они растут медленнее. Застройщики же, пользуясь массовыми льготными ипотеками и схемами продаж, смогли сильнее поднять цены на первичном рынке. Теперь, когда льготы сократились, разрыв между перегретой «первичкой» и рыночной «вторичкой» стал очевиден.

Стратегия для покупателя: как сэкономить миллион на квартире

Если вы планируете покупку квартиры и у вас есть полная сумма наличными или одобренная ипотека по рыночной ставке, смотрите в сторону недавно сданных домов. Вы сэкономите до 13% от цены и сразу получите ключи, не рискуя сроками сдачи.

Однако будьте внимательны с ипотекой. На строящееся жилье часто действуют семейные или IT-программы с низкими ставками. На «новую вторичку» (от физлица) банки обычно дают кредиты по высоким рыночным ставкам (свыше 20% годовых). Обязательно считайте ежемесячный платеж: экономия на стоимости квартиры может перекрыться переплатой по процентам.

Рынок Уфы в цифрах: 176 тысяч за квадрат в новостройке

Разрыв цен подтверждают и локальные данные. По информации портала News-Bash, в январе 2026 года квадратный метр в строящихся домах Уфы достиг 176 тыс. рублей, а средняя квартира стоила 7,7 млн рублей. При этом на вторичном рынке метр оценивали в 128–130 тыс. рублей. Разница составляет около 50 тыс. рублей с каждого квадратного метра в пользу готового жилья.

Высокие цены и дорогие кредиты охладили рынок: за 2025 год количество сделок с недвижимостью в Уфе упало более чем на 13%. Покупатели заняли выжидательную позицию или предпочли хранить деньги на банковских вкладах.